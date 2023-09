« 300 l d’eau chaude gratuite par jour », le chauffe-eau solaire Sunpad (prêt à l’emploi) est en promotion

À l’heure actuelle, nous sommes tous à la recherche de système économique et écologique pour économiser sur nos factures d’électricité. Avec la dernière augmentation de 10 % de cette énergie, certains clients de certains fournisseurs ont reçu des factures de régulation de près de 10 000 €, sacré coup après les vacances ! L’une des solutions réside peut-être dans l’achat d’un chauffe-eau solaire, qui permet d’obtenir une eau chaude « gratuite » après amortissement bien entendu. Sunpad est un système solaire innovant et compact qui promet de repousser les limites de l’efficacité énergétique et de la simplicité d’utilisation. En ce moment, ce chauffe-eau solaire est en promotion chez Leroy Merlin, vendu au prix de 2 299 €* au lieu de 2 999 €. Découverte.

Présentation du chauffe-eau solaire Sunpad Solar 300 l

Le Sunpad se distingue par une combinaison remarquable de conception novatrice et de caractéristiques techniques impressionnantes. Doté d’une surface brute de 2,05 m² (surface nette de 1,68 m²), ce système solaire compact bénéficie de dimensions optimales de 2 220 mm x 920 mm x 190 mm. Malgré sa puissance, le Sunpad affiche un poids léger de 63 kg grâce à l’utilisation de verre AR unique. Son boîtier collecteur en EPP, revêtu d’une peinture résistante aux rayons UVA, garantit une durabilité à toute épreuve. L’absorbeur en acier, avec son revêtement sélectif, maximise l’absorption solaire pour une efficacité accrue. De plus, le modèle SUNPAD E est équipé d’une résistance électrique de 1 kW, procurant une polyvalence remarquable. Avec un volume de stockage de 150 l, il est capable de fournir une impressionnante sortie d’eau chaude sanitaire de 380 l, soigneusement mélangée à 40 °C. Le volume généreux de l’échangeur, établi à 9,2 l, est conçu en acier inoxydable, apte à résister à une pression de 10 bars, assurant ainsi une fiabilité exceptionnelle.

Comment fonctionne-t-il ?

Son fonctionnement repose sur des principes ingénieux qui maximisent l’utilisation de l’énergie solaire. Au cœur du système, se trouve un accumulateur thermique, un réservoir conçu avec la technologie de soudage au laser de pointe. Le réservoir du chauffe-eau solaire est revêtu d’un matériau spécifique, qui capte la lumière solaire et chauffe le fluide caloporteur. Une caractéristique distinctive du Sunpad est sa capacité à libérer directement cette énergie chauffée sans pertes significatives via des conduites.

Cela garantit une efficacité maximale, permettant au système de fournir jusqu’à 380 l d’eau chaude à 40 °C pendant la journée. Cette performance varie en fonction de la zone climatique et des conditions environnementales locales. En raccordant le réservoir à la conduite d’eau, l’eau traverse le système dans lequel elle circule dans un échangeur de chaleur. Elle est ainsi chauffée en temps réel et selon votre besoin du moment. Une vanne de mélange ajuste ensuite la température de l’eau pour répondre aux besoins individuels.

Quels sont ses avantages ?

Le Sunpad garantit des performances de pointe en matière d’eau chaude sanitaire, répondant aux besoins domestiques les plus exigeants. Son design unique, élégamment conçu pour s’intégrer harmonieusement à la toiture, ajoute une dimension esthétique à son utilité fonctionnelle. Sur le plan économique et énergétique, le Sunpad ne fait aucun compromis. Ses performances exceptionnelles en efficacité énergétique en font une solution attractive pour réduire la consommation d’énergie et les coûts associés.

L’accessibilité de son prix, malgré sa technologie avancée, ouvre la voie à une solution économique pour tous les foyers. De plus, les avantages se traduisent rapidement en un retour sur investissement (en quatre ans) grâce à la réduction des coûts d’énergie, propulsant les économies durablement. Son installation rapide et facile réduit considérablement les délais d’installation, offrant une commodité appréciable pour les utilisateurs. Grâce à son système Plug & Play, il se distingue par sa convivialité exceptionnelle, garantissant une mise en service sans tracas. De plus, la possibilité de montage sur toit plat ou incliné confère une liberté de choix quant à son emplacement, s’adaptant ainsi aux différentes configurations et à vos besoins.

