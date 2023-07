Disposer d’eau chaude, gratuite ou presque, est le souhait de chacun d’entre nous ! Nous pouvons difficilement nous passer d’eau chaude pour la douche, la vaisselle ou la cuisine, mais cette eau que l’on chauffe, à l’électricité ou au gaz, finit par nous revenir cher. Il existe une alternative au chauffe-eau traditionnel : le chauffe-eau solaire. Il permet de réduire ses dépenses et, par ailleurs, de faire un geste pour la planète en réduisant sa consommation d’énergie fossile, et par conséquent ses émissions de CO 2 . Dans ce domaine, il existe un petit chauffe-eau solaire actuellement en promotion chez Leroy Merlin, qui pourrait vous permettre d’économiser et de bénéficier, après amortissement, de l’eau chaude gratuite dans votre maison. Avec une capacité de chauffe de 300 l, il est parfait pour remplacer votre chauffe-eau classique. Découverte.

Les points forts du chauffe-eau solaire SUNPAD SOLAR 300 l

En investissant dans ce chauffe-eau solaire SUNPAD SOLAR 300 l, vous investissez dans un appareil simple à utiliser et à manipuler. Il est ce que l’on appelle un appareil Plug & Play ! Il vous suffit donc de prendre deux heures de votre temps pour l’installer sur un toit plat, incliné ou au sol, puis de le brancher et de commencer à en profiter. Et puisque votre eau sera désormais chauffée par le soleil, vous réduirez le montant de votre facture d’électricité et vos émissions de CO 2 , en ne sollicitant plus les énergies fossiles. Techniquement, il dispose d’un volume de stockage de l’accumulateur caloporteur de 150 l et il est capable de fournir jusqu’à 380 l d’eau chaude mitigée à 40 °C.

Comment fonctionne-t-il ?

Ce système est conçu pour ne nécessiter aucun entretien, grâce à sa conception simple et à son faible nombre de composants. Doté d’un réservoir fabriqué avec la technologie de soudage au laser la plus récente, son accumulateur thermique bénéficie d’un revêtement solaire spécial sur sa surface. Ce revêtement permet au fluide caloporteur de se réchauffer directement avec l’énergie solaire, sans aucune perte lors du transfert vers l’eau par les conduites. Ainsi, le système peut fournir jusqu’à 380 l d’eau chaude sanitaire à 40 °C pendant la journée, en fonction des conditions climatiques locales.

L’eau du robinet traverse le réservoir, se réchauffant progressivement à travers l’échangeur de chaleur pour obtenir de l’eau chaude instantanément. Une vanne de mélange permet de régler la température selon les préférences. Pour maintenir la température, le réservoir est enveloppé d’une épaisse couche de mousse de polypropylène extrudé de haute qualité (EPP). Cette isolation assure également une protection contre les rayons UV, grâce à une couverture transparente résistante aux UV et à un verre de protection solaire. Cette combinaison optimise l’efficacité et les performances globales du système. Le Chauffe-eau solaire SUNPAD SOLAR 300 l monobloc autonome est à 2 399 € au lieu de 2 999,99 € sur Leroy Merlin (pendant les soldes).

Toutes les caractéristiques techniques :

Surface brute / surface nette : 2,05 m² / 1,68 m²

Dimensions : 2 220 mm x 920 mm x 190 mm

Poids à vide : 63 kg (verre AR unique)

Boitier collecteur : EPP avec peinture protégée contre UVA

Absorbeur Acier, enduit sélectif

Absorption : 91 %

Liaisons : 3/4″ SUNPAD E

Résistance électrique : 1 kW

Isolation thermique : 0,036 W/m.K

Volume de stockage accumulateur caloporteur : 150 l

Sortie d’eau chaude sanitaire : jusqu’à 380 l d’eau chaude mitigée à 40 °C

Volume échangeur : 9,2 l

Composition échangeur : acier inoxydable 1.4404 AISI 316 L

Pression de l’échangeur : 10 bars

Matériau du réservoir de stockage : acier ST235