L’Allemagne est probablement le pays d’Europe qui recherche le plus de solutions pour réduire les émissions de carbone dues aux énergies fossiles… Après les autoroutes équipées de panneaux solaires que le pays envisage bientôt, c’est au tour des voies ferrées de se « solariser » . La Deutsche Bahn (SNCF en Allemagne) travaille en collaboration avec l’entreprise britannique Bankset Energy pour équiper un tronçon de voies ferrées avec des panneaux photovoltaïques. Si les tests sont concluants, l’ensemble du réseau ferré allemand pourrait être équipé de la sorte. Ce concept pourrait alors générer environ 6 GWc de puissance. Mais pour arriver à cette production, il y a évidemment du pain sur la planche. Explications.

Résoudre le problème de l’espace et du coût…

On le sait, le principal problème que rencontrent les panneaux photovoltaïques, c’est leur emprise au sol, ou quand cela est possible, sur les toits. Techniquement, il est possible d’installer des panneaux solaires partout, mais avant cela, les coûts, la durabilité et le rendement de ces installations doivent être étudiés. Les « champs » de panneaux solaires sont évidemment la solution la moins coûteuse mais ils sont souvent l’occasion de polémiques quant à la pollution visuelle qu’ils génèrent ou à la condamnation de terres agricoles. Quant aux panneaux installés sur les toits, flottants ou agrivoltaïques, ils sont beaucoup plus coûteux. Des essais ont déjà été menés sur le bitume des routes, sur des tunnels ou encore des canaux, mais les résultats n’ont pas été à la hauteur des espérances. Les voies ferrées semblent être le nouveau cheval de bataille de l’Allemagne en matière d’énergie solaire.

Quel est ce concept ?

La Deutsche Bank expérimente donc un projet qui permettrait à chaque kilomètre de voie ferrée de produire 100 kWc de puissance. Rappelons qu’une installation d’1 kWc permet de produire une énergie annuelle moyenne de 850 kWh/an à Lille et de 1 250 kWh/an à Nice, ce serait donc 100 fois plus ! Grâce à la Bankset Energy, une société britannique spécialisée dans l’énergie, quelques tronçons de voie ferrée en Saxe ont été équipés de petits panneaux. Les modules sont installés directement sur les poutres en bois ou en béton, que l’on appelle les traverses. Chaque module a une puissance de 80 W et fonctionne sous 10 V. Chaque section est longue de 60 mètres, se compose de 80 modules pour une tension de 800 V.

“Le systeme Bankset est connecté sur des batteries, sur le réseau électrique national ou ferroviaire en 50Hz ou en 16,7Hz, on peut connecter des industries ou des résidences individuelles ou même la caténaire pour envoyer le jus directement dans les trains. Et, ce système deviendrait rentable sur des distances d’au moins 100 kilomètres.” Marc Isoti, responsable communication chez Bankset Energy.

Quel bénéfice pour l’Allemagne ?

Si le concept venait à couvrir la totalité du réseau ferré allemand, ce serait donc 60 000 kilomètres qui seraient équipées de ces mini panneaux solaires, soit une puissance solaire de 6 GWc… À titre de comparaison, la France ne compte que 27 000 kilomètres de rails, ce qui correspondrait à la puissance nécessaire pour faire rouler 300 TGV à peine vitesse. Quant aux éventuelles projections de ballast sur les panneaux, Bankset relativise car ces projections ne se font qu’à plus de 250 km/h et 90% du réseau n’atteint pas cette vitesse… En 7 années de tests, aucune projection n’a été constatée, le module étant particulièrement solide et résistant. Enfin, le problème de la poussière, ou des déjections d’oiseaux qui pourraient empêcher le fonctionnement, est résolu par un système de nettoyage automatique.

Et en France, est-ce que ce serait possible ?

Pour le responsable de Bankset Energy, le principal frein pour une installation en France est, nous citons : “Le principal problème que l’on a, ce sont les syndicats et les fonctionnaires qui ne veulent pas changer de mentalité et aller de l’avant. Pour le moment Bankset finance a 100% la réalisation de ce projet. C’est à présent à l’État et à la SNCF de faire avancer les choses et fournir l’aide technique et financière nécessaire.”

Pourtant cette solution serait une alternative aux champs de panneaux solaires, souvent décriés en France… Ce sera donc possible en France, à condition de convaincre la SNCF et ses syndicats, ainsi que l’Etat Français. On vous avait dit qu’il y avait du pain sur la planche, mais ne serait-ce pas là une excellente alternative pour produire plus d’électricité à base d’énergie solaire, et alimenter des entreprises, voire des foyers ?