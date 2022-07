Abacus : Il inventent un tramway électrique capable d’exploiter les voies ferrées désaffectées

Chaque année, Dezeen organise un Concours de Mobilité Future (Future Mobility Competition). Et cette année, parmi les finalistes se trouve un trio allemand composé de Lea Haats, Erik Mantz-Hansen et Konstantin Wolf, qui proposent un nouveau système de tramway électrique qui pourrait circuler sur des voies ferroviaires désaffectées. Baptisé ABACUS, ce tramway ultra futuriste permettrait d’améliorer les mobilités et connectivités entre les zones rurales et les villes du nord de l’Allemagne, en utilisant les anciennes voies. Moins de travaux à effectuer, un véhicule de transport en commun propre, et une amélioration des déplacements entre les villages et les villes. Un concept intéressant qui pourrait séduire les autorités. Découverte.

ABACUS c’est quoi ?

Le tramway Abacus serait donc un tramway à arrêts multiples que les passagers pourraient héler par un simple geste de la main… Le signal du passager serait reconnu par les caméras embarquées du tramway grâce à la reconnaissance des formes qui provoquerait l’arrêt du tramway. Evidemment, le tramway serait électrique, mais il serait alimenté par les anciennes voies ferrées qui ne sont plus utilisées aujourd’hui. Grâce à une technologie par induction, le véhicule n’aurait pas besoin de grosses batteries pour fonctionner et serait donc plus léger et moins énergivore.

Un design ultra futuriste !

Les inventeurs de ce tramway ont imaginé un véhicule très futuriste, une sorte d’immense caisse en verre avec une façade totalement ouverte sur l’extérieur… Des rampes de maintien ont été prévues sur le côté ouvert pour que les passagers puissent se tenir. Quant au plancher, il est placé suffisamment bas pour que les personnes à mobilité réduite puissent accéder facilement au tram. Une rampe rétractable est également prévue pour les utilisateurs en fauteuil roulant. Les inventeurs de ce concept expliquent que l’interconnexion ville-village est très difficile dans le nord de l’Allemagne et qu’en 100 ans, plus de la moitié de toutes les lignes ferroviaires du nord de l’Allemagne ont disparu ou ont été interrompues. ABACUS serait donc une solution de mobilité plus attractive que la voiture particulière qui permettrait de diminuer le trafic et de réutiliser les rails désaffectés, nombreux dans cette région.

L’Allemagne encourage les transports en commun…

Dans ce pays européen, les transports en commun sont largement encouragés par les autorités. Saviez-vous, par exemple que dans le land du Bade-Wurtemberg, frontalier avec la France, les autorités locales encouragent les seniors à prendre les transports en commun d’une manière plutôt originale… A partir de 65 ans, les Allemands qui le souhaitent peuvent échanger leur permis de conduire contre une année de balade gratuite en transports en commun. Par ce biais, ils souhaitent encourager les plus âgés à « lâcher le volant », et leur offrir la possibilité de se déplacer gratuitement dans toute la région. ABACUS a donc été retenu parmi les 170 candidatures de 45 pays différents. Ce concours de design mondial vise à soutenir les talents émergents qui souhaitent résoudre les problèmes de mobilité dans les villes. Si ABACUS gagne, il remportera la somme de 25 000$ mais l’essentiel n’est-il pas de proposer des solutions de mobilité intelligentes ?