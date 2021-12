Allemagne : les seniors échangent leur permis de conduire contre un pass gratuit pour les transports en commun

Lorsque l’on est automobiliste, il y a parfois une catégorie de conducteurs qui ne rassurent pas…. Et même si les plus jeunes représentent parfois un danger, par excès de zèle ou de confiance, ou par manque d’expérience, les personnes âgées sont parfois un danger également… Ce n’est peut-être pas par manque d’expérience, mais parfois par manque de réflexe ou d’anticipation.

Les cas de prise de circulation à contre-sens sont fréquents et impliquent souvent des personnes âgées. Elles ne prennent pas une route à contre-sens volontairement, mais peuvent malgré tout provoquer de graves accidents. En France, il n’existe aucune alternative aux permis de conduire pour les seniors. En Allemagne, un nouveau dispositif destiné aux séniors verra le jour très bientôt et nous allons vous le présenter.

Un permis de conduire rendu volontairement.

L’Allemagne vient de proposer un accord de coopération aux sociétés de transport en commun. Cet accord permettra aux séniors de plus de 65 ans, de renoncer à leur permis de conduire en échange d’un titre de transport ANNUEL et GRATUIT pour se déplacer dans le pays.

Le projet du ministère des transports, baptisé « Bus et train au lieu du permis de conduire” a débuté le 1er décembre dernier. Winfried Hermann, ministre des Transports entend offrir la gratuité des transports en commun à ceux qui ne se sentent plus en capacité de conduire, mais qui ont la nécessité de se déplacer.

Mais il souhaite aussi prouver qu’un permis de conduire n’est pas une condition sine qua none pour se déplacer ! Pour lui, les bus et trains sont suffisamment présents sur le territoire pour se déplacer facilement… Et pour les petits trajets, le vélo électrique reste la meilleure option.

Réduire la mortalité routière !

Pour le ministre des Transports allemand, cet échange de permis de conduire aurait d’autres vertus. En Allemagne, plus d’un tiers des usagers de la route ayant eu un accident mortel avaient plus de 65 ans. Et avec une population vieillissante, comme dans tous les pays d’Europe, ces chiffres ne seraient pas près de baisser.

Des économies pour les seniors

Selon le gouvernement allemand, cela permettrait donc de réduire les accidents, mais également pour les seniors, les coûts liés au transport… Puisque les transports en commun seraient désormais gratuits, ils n’auraient plus besoin ni de voitures, ni d’assurance, ni de carburant, ni même de taxis…. Une opération également très écologique puisqu’ils ne pollueraient plus avec leurs voitures, parfois anciennes !

Mais c’est surtout une question de sécurité des personnes âgées, qui, en vieillissant voient leurs réflexes diminuer. Mais également leurs capacités visuelles et auditives décroître. Pour bénéficier de ce dispositif, les séniors doivent résider dans une région dont la régie de transport a signé la collaboration. Ils doivent renoncer à leur permis de conduire volontairement entre le 1er décembre 2021 et le 31 août 2022 et avoir au minimum 65 ans (ou 60 ans dans certains cas). C’est plutôt une bonne idée, mais 65 ans n’est-ce pas tout de même un peu tôt pour ne plus conduire ?

Comment faire retirer le permis à un proche en France ?

Si vous estimez que vos parents ou grands-parents sont en danger sur la route, ou présente un danger pour les autres, vous pouvez demander que leur permis leur soit retiré. Pour le moment, aucun dispositif n’est prévu autre que celui d’envoyer une lettre au préfet de votre département pour l’informer de votre souhait ! Vous pouvez aussi effectuer un signalement auprès des forces de l’ordre qui transmettront au préfet du lieu d’habitation du senior.

Le senior sera alors convoqué pour une visite médicale auprès d’un médecin agréé aux permis de conduire. A la suite de cet entretien, le préfet pourra prononcer un retrait temporaire ou définitif du permis de conduire… Et cela peut prendre de longs mois avant d’obtenir une réponse ! De quoi continuer à mettre en danger la vie de son proche et celles des autres ! A méditer peut-être pour les futurs gouvernants de notre pays ?