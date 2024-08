Permis de conduire : une visite médicale obligatoire pour les séniors, c’est quoi encore cette histoire ?

Depuis quelques années et plusieurs fois par an, revient le sujet du permis de conduire des seniors. En France, seuls les détenteurs des permis poids lourds et transport en commun, sont soumis à des visites médicales obligatoires. On peut alors s’interroger sur le cas des seniors qui, en vieillissant, ne possèdent plus les mêmes réflexes que lorsqu’ils ont obtenu leur permis de conduire. Ainsi, on entend souvent dire que, bientôt, une visite deviendra obligatoire pour conserver son permis de conduire après un âge certain. C’est d’ailleurs déjà le cas dans certains pays frontaliers. En effet, en Belgique, Hongrie et Lettonie, c’est le médecin qui contrôle et délivre aux seniors un certificat médical pour prolonger la validité et le renouvellement de leur permis. Mais, alors, qu’en est-il réellement en France ? Je vais vous expliquer !

Pourquoi les seniors sont-ils dans la ligne de mire ?

En termes d’accidentologie, les seniors ne sont, dans la plupart des cas, pas responsables de l’accident. En revanche, dans le Rhône, comme le confirme ce rapport, ils sont les plus touchés en termes de conséquences. Ainsi, ils représentent 6,1 tués pour 100 blessés, contre 1,6 tué pour 100 blessés pour les personnes de moins de 65 ans. Certains seniors, sentant leurs forces s’amenuiser, décident eux-mêmes de ne plus conduire, pour se préserver et préserver les autres. L’idée d’une visite médicale obligatoire suscite généralement la controverse des seniors concernés. Et, vous l’aurez compris, en France, rien n’oblige les seniors à passer une visite médicale.

Une rumeur qui à la dent dure

En juillet 2023, un projet de loi avait été déposé dans ce sens. Certains députés préconisaient la mise en place d’une visite médicale obligatoire pour les seniors passés un certain âge. Cette mesure devait permettre aux seniors de conserver leur permis de conduire. Clément Beaune, alors ministre des Transports, avait catégoriquement refusé l’idée d’un permis de conduire périmé. Ce projet de loi est ainsi passé à la trappe, et, pour le moment, aucune nouvelle mesure n’est prévue. À suivre lorsque nous aurons enfin un nouveau premier Ministre ou une nouvelle première Ministre ? Ce n’est donc qu’une rumeur, mais la Sécurité Routière préconise d’autres mesures.

Quelles sont les mesures préconisées par la Sécurité Routière ?

La sécurité routière recommande des stages de remise à niveau pour les conducteurs seniors, mais aucun cadre réglementaire spécifique n’existe en France pour évaluer leurs capacités à conduire. Le Code de la route ne prévoit ni tests de conduite obligatoires, ni examens médicaux périodiques pour les automobilistes âgés. Vous l’aurez compris, il s’agit de tests de conduite volontaires pour les seniors de plus de 75 ans qui ressentent des difficultés à maîtriser leur véhicule. Ils peuvent consulter leur médecin traitant ou un médecin agréé pour des examens sensoriels, des tests psychomoteurs et cognitifs.

Le médecin, parfois alerté par un proche, peut évaluer l'aptitude du conducteur à conduire uniquement de jour, prodiguer des conseils liés à la prise de médicaments ou aux douleurs physiques, et déterminer la capacité de l'automobiliste à continuer à conduire en toute sécurité. Mais, aucun médecin ne peut retirer le permis de conduire à un senior, le seul habilité à le faire, est le préfet de votre département, sur demande d'un proche, et après expertise du conducteur.