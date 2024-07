Le macaron « S » pour les séniors pourrait-il réellement devenir obligatoire sur les véhicules ?

La semaine dernière, j’ai suivi pendant un long moment une petite voiture noire, qui présentait un « S » rouge collé sur la gauche de son coffre. Nous allions au même endroit, je me suis donc permis d’interroger la dame âgée sortie de la voiture. Voici sa réponse. « Le S, c’est ma petite fille qui me l’a donné. Il indique aux autres que je suis une vieille femme, et que je ne conduis pas très vite. Parfois, ils me klaxonnent pour que j’avance, mais je ne veux pas avoir d’accident alors, je laisse faire ». Et, elle a ajouté qu’il fallait accepter de vieillir et aussi de prévenir les autres. Plusieurs rumeurs circulent quant à l’obligation d’apposer le S, qui vous l’aurez compris indique qu’un « senior » est au volant. Ces rumeurs sur les réseaux sociaux affirment que le « S » va devenir obligatoire.

« S » comme Sénior

Lorsqu’un conducteur vient d’avoir son permis et quel que soit son âge, il est dans l’obligation d’apposer un « A » rouge. Cet autocollant indique qu’il est en permis probatoire, et implique des vitesses plus lentes sur la plupart des axes routiers. Le « A » est une obligation légale, et son absence est passible d’une amende de 35 €. Le « S », lui, n’entre pas dans le cadre d’une loi, il a été créé par l’association Signal Senior et son président Gilles Renard. Comme le confirme le président, apposer le « S » est un acte de bienveillance et reste le choix du sénior en question. Pour lui, c’est protéger la personne âgée, et prévenir les autres de l’âge du conducteur, qui s’il détient le « S » a plus de 70 ans au compteur.

Peu de chance qu’il devienne obligatoire

Gilles Renard est catégorique sur cette question : non, il n’est pas obligatoire, et il espère même qu’il ne le sera jamais. « Contrairement à une idée diffusée sur les réseaux sociaux, il n’est pas envisagé de rendre obligatoire l’apposition d’un macaron « S » à l’arrière des voitures conduites par des personnes de plus de 70 ans », peut-on lire sur le site de La Sécurité Routière. D’ailleurs le président de l’association espère même qu’il ne le sera jamais. L’idée n’étant pas de catégoriser une certaine partie de la population, mais que les personnes âgées aient le choix ou non, de signaler leur grand-âge.

Le macaron « S », un moyen de prévention ?

Selon le dernier bilan d’accidentologie de l’Observatoire National Interministériel de la Sécurité Routière, 77 personnes (pour un million d’habitants) de plus de 75 ans ont perdu la vie sur la route. Une catégorie qui arrive juste derrière les 18-24 ans, avec 91 tués par million d’habitants. Lorsque que l’on vieillit, on ne conduit pas de la même façon qu’à 40 ou 50 ans, mais en France, contrairement à certains pays d’Europe, aucune visite médicale n’est obligatoire. L’idée de Gilles Renard ne serait pas de le rendre obligatoire, mais que les compagnies d’assurance l’offrent gratuitement à leurs clients.

Les personnes âgées provoquent moins d’accidents que les autres conducteurs, néanmoins, ils sont plus graves en termes de blessures corporelles. Le corps d’une personne âgée est aussi plus vulnérable que celui d’une personne de 20 ou 40 ans. Si vous aussi, vous souhaitez signaler aux autres que vous êtes une personne âgée au volant, vous pouvez obtenir le « S » sur le site www.signalsenior.com. Et, vous ? Pensez-vous que le macaron « S » soit une bonne, ou une mauvaise idée ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .