Une vitesse limite de 150 km sur autoroute et un macaron S obligatoire pour les séniors, c’est quoi cette histoire ?

Vous venez d’acheter une puissante voiture qui, en théorie, peut allègrement atteindre les 250 km/h au compteur ! Si vous ne roulez qu’en France, il sera bien difficile de faire vrombir tous ces chevaux qui se trouvent sous votre capot. Vous n’êtes pas sans savoir que la vitesse maximale sur autoroute est de 130 km/h ou 110 km/h par temps pluvieux ! Vous pourrez toujours tenter de monter plus haut, mais ce sera à vos risques et périls, et surtout, vous prendrez des risques pour ceux qui croiseront votre route ! En Italie et en République tchèque, les autorités envisagent d’augmenter les vitesses sur autoroute à 150 km/h. Et la France entend-elle suivre ces deux pays ? Découverte ?

Pourquoi passer les autoroutes à 150 km/h ?

Les pays de l’Union européenne ne sont pas tous logés à la même enseigne concernant les limitations de vitesse. Chaque pays peut donc décider de la vitesse maximale autorisée dans le pays. En Belgique, ce ne sera pas plus de 120 km/h, comme au Portugal. En France, nous sommes de ce fait limités à 130 km/h. L’Allemagne, et c’est bien connu des fous de vitesses, possède des portions d’autoroutes sur lesquelles la vitesse est illimitée. Cependant, ces portions illimitées disparaissent progressivement de l’Allemagne, probablement jugées trop accidentogènes. L’Italie et la République tchèque misent tout sur la confiance envers les automobilistes ! Ainsi, le 1ᵉʳ janvier 2024, les autoroutes passeront de 130 km/h à 150 km/h dans les deux pays. Cette nouvelle législation concernera uniquement les autoroutes et encore, les plus larges, donc celles qui disposent de 2 × 3 voies de circulation.

Qu’en pense le gouvernement français ?

Alors qu’il y a quelques années, toutes nos portions à 90 km/h étaient repassées à 80 km/h, difficile d’imaginer le gouvernement français miser sur une augmentation de la vitesse. Depuis, certaines routes à 80 km/h sont repassées à 90 km/h, sans que l’on nous en explique réellement les raisons. À l’inverse de l’Allemagne, de l’Italie ou de la République tchèque, la France n’augmentera pas la vitesse sur autoroute, mais aurait plutôt tendance à vouloir la diminuer. En effet, certains membres du gouvernement avaient imaginé que les autoroutes puissent être limitées à 110 km/h. Devant les protestations des automobilistes et des associations, l’idée des 110 km/h a été avortée avant même qu’elle ne soit proposée ! Nous resterons donc pour le moment à 130 km/h sur la plupart des autoroutes de France.

Le S de senior apposé pour les plus anciens, info ou intox ?

Le petit macaron « S » de sénior en comparaison aux « A » des jeunes en période de permis probatoire existe. Et sur les réseaux sociaux, la rumeur dit qu’il va devenir obligatoire pour les plus de 70 ans. Dans un bref communiqué, la Sécurité routière dément ! Non, il n’existe aucun projet de loi visant à rendre obligatoire le macaron S ! Si les personnes concernées l’utilisent, c’est uniquement du fait de leur volonté personnelle. De plus, la Sécurité routière précise que les personnes âgées ont moins d’accidents que les plus jeunes. Cependant, lors d’un accident de la route, avec des personnes âgées, les décès sont plus fréquents. Cela étant tout simplement dû à une résistance plus élevée d’un jeune comparé à une personne âgée. La Sécurité routière conseille aux plus âgés de consulter régulièrement un médecin, car les réflexes diminuent et parfois la mémoire se fait moins performante. Un examen médical existe dans certains pays concernant l’aptitude à conduire pour les plus âgés. Nous en entendons parler en France, mais aucune obligation non plus de ce côté-là, pour le moment en tout cas.