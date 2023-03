Sécurité routière : voici les nouvelles marges d’erreur appliquées aux excès de vitesse

« Je veux supprimer les retraits de points pour les excès de vitesse de moins de 5 km/h et ainsi être compréhensif avec ceux qui travaillent. À l’inverse, je veux retirer le permis de ceux qui conduisent sous drogue/alcool car ils sont des dangers en puissance ». Cette déclaration est celle de Gérald Darmanin, actuel ministre de l’Intérieur, dans un tweet du 19 février dernier. Une mesure plutôt bien accueillie par les automobilistes. En effet, elle offre la possibilité à ceux qui ont absolument besoin de leur permis de conduire pour travailler de la conserver.

Les petits excès de vitesse engageaient un point de retrait. Un point par-ci et un point par-là de perdus font vite perdre les 12 points du permis, menaçant directement l’emploi de ceux qui n’ont plus de permis. Nous ne parlerons pas dans cet article des gros excès de vitesse, commis consciemment par des conducteurs inconscients. Alors, quelle est la marge de tolérance ? Est-elle la même sur toutes les routes ? On va tout vous expliquer.

Quelle est la nouvelle marge d’erreur admise ?

Avouons qu’un point de perdu pour une vitesse retenue à 111 km/h pour 110, c’est assez rageant et nous sommes nombreux à avoir vécu cette douloureuse expérience. Concrètement, en 2023, la marge d’erreur est désormais de 5 km/h. Ce qui correspond à une vitesse de 56 km/h pour une vitesse retenue de 51 km/h. Avant la nouvelle mesure, vous perdiez un point et deviez, vous acquitter d’une amende de 68 €. En 2023, vous restez redevable de l’amende de 68 €, mais ne perdez plus de points. Cette marge est semblable sur les routes limitées à 70, 80 ou 90 km/h, des vitesses relevées à 76, 86 ou 96 km/h déboucheront sur une amende, mais ne feront plus l’objet de retrait de point.

Et sur voies rapides, est-ce la même chose ?

Sur les voies rapides, nationales ou autoroutes limitées à 110 ou 130 km/h, la mesure est un peu différente et la tolérance n’est pas de 5 km/h au-dessus de la vitesse autorisée, mais de 5 % de plus que cette même vitesse. Ainsi pour une route limitée à 110 km/h, la marge d’erreur sera de 5,5 km/ soit 116 km/h pour déclencher le flash du radar. Enfin, sur les portions autoroutières limitées à 130 km/h, en appliquant les 5 %, le déclenchement du radar se fera dès les 137 km/h atteints, soit 6,5 km/h au-dessus de la vitesse autorisée. Là encore, l’amende de 68 € restera à régler, mais le fameux point ne s’envolera plus !

Une mesure qui peut être controversée

Cette mesure est déjà en vigueur et se révèle intéressante pour ceux que l’on appelle « les gros rouleurs ». Un commercial, un taxi, un artisan ou un ouvrier, qui roule quotidiennement pendant des heures en région parisienne ou ailleurs, a toutes les chances de perdre rapidement son permis. Cela ne veut pas forcément dire qu’il est un danger public, mais qu’une erreur d’inattention via un petit excès de vitesse est vite arrivée. De nombreux gros rouleurs ont vu leur permis suspendu, à la suite de plusieurs petites infractions commises dans le cadre de leurs trajets professionnels.

Pour cette catégorie d’automobilistes, la mesure est juste et leur permet de conserver leur permis de conduire. En revanche, cette mesure pourrait être la porte ouverte à des excès de vitesse plus nombreux, pour les automobilistes indélicats qui jouent déjà avec la marge d’erreur des radars entre la vitesse affichée au compteur et la vitesse enregistrée par le radar. Cependant, comme à l’accoutumée, il sera impossible de lutter contre l’incivisme des gens. Et vous, vous en pensez quoi de cette nouvelle mesure ?