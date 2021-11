Le saviez vous ? Un pare-brise mal dégivré = 90 euros d’amende et 3 points en moins !

Avec la période hivernale qui refait surface, les températures baissent et le gel s’installe. Pour les propriétaires de voitures qui stationnent à l’extérieur, se lever le matin et dégivrer son pare-brise peut s’avérer pénible. Il suffit de nous réveiller en retard et nous n’avons malheureusement pas le temps de gratter toute la surface.

Mais attention, en n’effectuant pas cette tâche correctement, nous nous exposons à certains risques. Et vous allez voir qu’il vaut mieux prendre le temps, même si cela semble être une réelle corvée.

Gratter le givre, ou payer

Nous risquons déjà de ne pas avoir une bonne visibilité et de provoquer un accident, ce qui n’est déjà pas négligeable. De plus, si nous ne dégivrons pas complètement notre vitre avant, nous nous exposons à une amende, et même à un retrait de points.

En effet, l’obstruction de son champ de vision fait partie des infractions routières. Celle-ci est passible de 90 euros d’amende et peut également constituer un motif de retrait de points sur le permis de conduire. La Police Nationale l’explique notamment sur l’une de ses pages Facebook: « Attention, l’absence de dégivrage est verbalisable et entraine un retrait de 3 points ».

Voici quelques astuces pour dégivrer correctement votre pare-brise, mais aussi ce qu’il ne faut absolument pas faire.

Des alternatives au grattage

Afin d’avoir une visibilité totale sur la route, dégivrer correctement notre pare-brise est primordial. Vous pouvez aussi bien utiliser des produits du commerce que des astuces “maison”.

La première est bien connue, des grattoirs spécifiques sont vendus dans le commerce. Mais il vous faudra prendre le temps de gratter l’intégralité des parties vitrées de votre voiture. Des produits dégivrants sont également disponibles à l’achat, ainsi que des bâches de protection contre le gel (mais vous pouvez très bien utiliser des cartons).

Le vinaigre blanc est également efficace pour dégivrer une voiture: déversez-en simplement sur vos vitres et le tour est joué ! Le sel peut être aussi une option mais attention à la quantité, car il peut devenir corrosif pour votre voiture. Moins connue mais tout aussi efficace, frotter la chair d’une pomme de terre dégivrera votre pare-brise grâce à l’amidon.

Les choses à ne pas faire

Lorsque nous voulons dégivrer notre pare-brise rapidement, nous avons tendance à nous précipiter sur des actions à éviter absolument, comme par exemple, activer les essuie-glaces ! Cette méthode ne sera en aucun cas efficace pour enlever le gel, et abîmera vos essuies glaces.

Verser de l’eau chaude sur le vitre est également une très mauvaise idée ! Celle-ci au contact du gel crée un choc thermique, qui pourrait fissurer ou même briser votre pare-brise. D’ailleurs, en cas de serrure de portière gelée, utilisez un aérosol de dégivrage pour la dégivrer, chauffer la clé de votre voiture n’est pas du tout conseillé !