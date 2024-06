Savez-vous à quoi servent réellement les petits points noirs situés autour de votre pare-brise ?

En France, en 2021, 37,9 millions de voitures particulières sont en circulation, selon le dernier rapport de l’INSEE. Ce qui, en toute logique, fait 37,9 millions de pare-brises ! Mais, pourquoi est-ce que je vous parle de pare-brise ? Eh bien, parce que chacun d’eux présentent une étrange particularité : des points noirs situés autour ! Si vous ne me croyez pas, observez votre pare-brise, vous les apercevrez sur les pourtours du pare-brise. Ce ne sont pas éléments décoratifs, mais nous y sommes tellement habitués que nous ne les voyions même plus. Non, ce ne sont pas, non plus, des autocollants, et vous ne devez pas les retirer. Je vais vous révéler la véritable utilité de ses petits points noirs. C’est parti.

Les points noirs du pare-brise, des éléments techniques

Dans le jargon automobile, on appelle ces points noirs de différents diamètres, des frits, et leur présence n’est pas anodine. Par exemple, ils permettent une distribution uniforme de la chaleur du pare-brise. Les pare-brise sont fixés à l’aide d’une colle spéciale qui peut être affectée par la chaleur. Les points noirs, aussi appelés sérigraphie, fonctionnent comme des répartiteurs de chaleur, et évitent ainsi la déformation ou le décollement du pare-brise. La bande noire appelée aussi bande de frits contient des composants qui protègent contre les UV, toujours dans le but de protéger la colle qui tient le pare-brise. Enfin, et c’est aussi très important, les points noirs aident à réduire l’éblouissement, qui peut être gênant lorsque l’on conduit, voire provoquer un accident.

Les points noirs du pare-brise, des éléments esthétiques

Vous trouvez peut-être les points noirs, jolis ou laids, là n’est pas la question ! Si ces points noirs sont présents, c’est afin de créer un dégradé visuel entre la partie opaque du pare-brise et la partie transparente. Pour l’œil humain, cela permet une transition plus esthétique et uniforme. Le pare-brise n’est pas teinté de la même manière partout, les points noirs améliorent donc l’apparence globale du pare-brise. De plus, ces points noirs permettent de dissimuler les éventuels résidus de colle pour une finition plus propre et harmonieuse à l’ensemble du pare-brise. On a ainsi une transition naturelle entre le verre et la carrosserie.

Les points noirs du pare-brise, des éléments de fabrication

J’ai fait le tour de l’utilité des points noirs pour le conducteur, mais ces frits possèdent aussi des fonctionnalités pour les constructeurs automobiles. Ainsi, pendant le processus de fabrication, les points noirs servent de repères pour le positionnement et l’alignement corrects du pare-brise, assurant une installation précise et sécurisée. Vous avez peut-être aussi, aperçu ces mêmes points noirs sur vos rétroviseurs, mais ils n’ont pas réellement les mêmes fonctionnalités. En réalité, sur les rétroviseurs, la présence de points noirs est plus une harmonisation qu’une véritable utilité. Néanmoins, ils permettent tout de même de réduire l’éblouissement en absorbant la réflexion des rayons du soleil. Cet article vous a-t-il permis d’enrichir votre Culture Générale, ou le saviez-vous déjà ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .