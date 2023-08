Cette étude remet violemment en question l’efficacité des lunettes anti-lumière bleue

Dans un monde de plus en plus connecté et marqué par la digitalisation, nous passons plus de temps que jamais devant nos écrans. Les lunettes anti-lumière bleue sont alors devenues un accessoire indispensable pour un grand nombre de personnes. Leurs partisans affirment qu’elles peuvent améliorer la qualité du sommeil, réduire la fatigue oculaire et même prévenir, voire guérir, les maux de tête. Mais est-ce réellement le cas ? Dans un nouvel article paru dans la revue The Cochrane Database of Systematic Reviews, des chercheurs de l’Université de Melbourne (Australie), de l’Université Monash (Australie) et de l’Université de Londres (Royaume-Uni) tentent de répondre à cette question.

Un vrai danger pour la santé

Pour ce faire, l’équipe a passé en revue une dizaine d’études, publiées antérieurement dans plusieurs pays différents, qui soulignaient les avantages de l’utilisation des lunettes anti-lumière bleue. Avant d’entrer dans le vif du sujet, il est important de noter que la lumière bleue représente près d’un tiers de la lumière visible. Elle se compose de plusieurs niveaux de bleu et c’est le spectre bleu-violet, ayant une longueur d’ondes de 415 à 455 nanomètres, qui constitue un réel danger pour notre santé. Celui-ci accélère le vieillissement de la rétine. Outre la fatigue visuelle et les nausées, il peut entraîner des troubles de la concentration.

Des recherches plus approfondies sont nécessaires

Les chercheurs ont constaté que les études disponibles à ce jour n’apportaient aucune preuve scientifique tangible des effets bénéfiques des lunettes anti-lumière bleue, et ce, en dépit des arguments publicitaires qui soutiennent l’efficacité de ces dispositifs. « Les résultats de notre revue, basés sur les meilleures données disponibles, montrent que les preuves ne sont pas concluantes et incertaines pour ces allégations », a souligné l’auteure principale de l’étude, Laura Downie. L’équipe estime qu’il faudrait mener des recherches plus approfondies pour obtenir des données plus fiables sur les effets de l’utilisation de ces verres supposés capables de filtrer la lumière bleue.

Pas plus terrible que la lumière bleue naturelle ?

« La quantité de lumière bleue que nos yeux reçoivent de sources artificielles, telles que les écrans d’ordinateur, est environ un millième de ce que nous recevons de la lumière naturelle du jour », a déclaré, de son côté, le Dr Sumeer Singh qui a participé à la recherche. D’après lui, les lunettes anti-lumière bleue disponibles sur le marché ne filtrent qu’environ 10 à 25 % de la lumière bleu-violette. Pour un rendement plus élevé, selon lui, il faudrait concevoir des verres ayant une « teinte ambrée évidente », ce qui ne manquerait pas de dégrader le confort visuel. Plus d’infos : cochranelibrary.com.

