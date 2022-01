Quels risques si les éclairages de notre véhicule sont défectueux ?

Lorsque vous êtes propriétaire d’un véhicule, de nombreux points importants sont à vérifier en permanence. Parmi eux, nous retrouvons évidemment les niveaux d’huiles mais également les différents éclairages. Ces éclairages sont très importants sur la route. En effet, les phares permettent de voir et d’être vu. Et les clignotants, quant à eux, permettent d’être compris par les autres automobilistes. Il est important que ceux-ci soient toujours opérationnels pour éviter un accident. De plus, sachez qu’en cas de dysfonctionnement de vos éclairages, vous risquez une amende.

Quels sont les différents points d’éclairages sur un véhicule ?

Tout d’abord, nous retrouvons les feux de position. Ceux-ci n’ont pas vraiment de fonction d’éclairage, ils servent uniquement à être vu par les autres automobilistes en temps de faible pluie par exemple. Ensuite, nous avons les feux de croisement. Eux, sont capables d’éclairer la route à plus de 30m. Ils n’éblouissent pas les autres usagers et permettent de voir la route la nuit. Ils peuvent également être utilisé en temps de forte pluie.

Les feux de route, aussi connu sous le nom de pleins-phares sont capables d’éclairer à plus de 100m. Généralement, les feux de route s’utilisent sur des routes non éclairées afin d’avoir une meilleure visibilité. Ces feux permettent également de communiquer avec les autres automobilistes. Nous retrouvons également les feux de détresse. Aussi appelé « warning », ceux-ci sont utilisés pour prévenir d’un danger sur la route.

Ils doivent également être activé si vous décidez de vous arrêter sur le bas-côté de la route. Bien que pour certains automobilistes “ces feux soient en option”, les clignotants sont obligatoires sur une voiture. Ils permettent aux autres automobilistes de savoir où vous allez. Enfin, les feux de plaque d’immatriculation sont tout aussi important. Ceux-ci permettent aux forces de l’ordre de pouvoir vous identifier de jour comme de nuit.

Que dit le code de la route ?

Selon le code de la route que tout automobiliste doit connaître, « tous les dispositifs d’éclairage et de signalisation réfléchissants doivent impérativement fonctionner et correspondre aux normes. À défaut, une contravention de 3e classe (68 € minorée à 45 €) peut être dressée. » Bien que le code de la route soit formel, les forces de l’ordre peuvent tout de même être indulgentes selon le feu, la visibilité ainsi que les circonstances lors du contrôle.

En effet, “une certaine tolérance” s’applique notamment dans le cas du dysfonctionnement d’un feu arrière. Il faut avouer qu’il est assez difficile de se rendre qu’un de nos feux arrière ne fonctionne plus lorsque nous conduisons… Cependant, les forces de l’ordre vous demanderont de changer l’ampoule défectueuse avant de reprendre la route. Dans le cas où vous ne possédez pas d’ampoule, vous vous exposez également à une amende. En ce qui concerne les clignotants et les feux stop, aucune tolérance. Ils doivent parfaitement fonctionner et être utilisés ! Il est important de les vérifier régulièrement afin d’être en règle.

Mais alors que risquons-nous en cas de dysfonctionnement d’un point d’éclairage ?

Comme le dit le code de la route, les éclairages sont indispensables en cas de mauvaise visibilité ou de pluie. Si, malheureusement, vous avez oublié d’allumer vos phares, vous vous exposez à une amende de 135€ minorée à 90€. Mais ce n’est pas tout. Un retrait de 4 points voire une suspension de permis peut être envisagé. Vous vous exposez également à une sanction en cas d’usage abusif de vos feux. Certains automobilistes n’hésitent pas à activer les feux de brouillards par temps de pluie. Grosse erreur !

Les feux de brouillards doivent être uniquement utilisés en cas de brouillard ou de chute de neige. S’ils sont actifs dans d’autres circonstances, vous risquez une amende de 135€ minorée à 90€. Les feux non-conformes et non homologués peuvent également vous coûter cher. Si vous avez décidé de transformer votre voiture en une véritable guirlande de Noël, vous risquez une amende de 135€ minorée à 90€. De plus, votre véhicule sera immobilisé et mis en fourrière. Beaucoup ne le savent pas mais un appel de phare peut également être motif d’une contravention pour « risque d’éblouissement des autres usagers ». Le prix de cette amende est de 135€. Utilisez donc l’appel de phare à bon escient.

Est-il possible d’utiliser des ampoules LED sur des véhicules équipés de phares à lentilles ?

Il existe aujourd’hui des ampoules LED H7 Haute puissance pour phare lenticulaire. Ces ampoules ont été spécialement conçues pour transformer l’éclairage de véhicules équipés de phares lenticulaires en éclairage LED.