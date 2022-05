EyeLights dévoile un affichage tête haute innovant pour les pare-brises et bulles de moto

Que l’on soit automobilistes ou motards, nous utilisons tous nos smartphones comme GPS, ce qui impose de devoir le « regarder » et donc de quitter des yeux la route, quelques secondes… Nous rappelons qu’il est interdit de manipuler son smartphone au volant évidemment ! Et que la concentration doit rester la priorité lorsque l’on est au volant d’une voiture ou au guidon d’une moto. Depuis très longtemps déjà, la technologie de réalité augmentée, ou dite affichage tête haute, est utilisée par l’armée ou les pilotes d’avion… Cette technologie, également appelée HUD (Head up Display) se trouve déjà sur certains véhicules comme les voitures de courses. Fondée en 2016 à Toulouse, la start-up EyeLights propose une nouvelle déclinaison de son affichage tête haute destinée aux motards et scootéristes : le EyeRide Head Up Display +, qui a déjà conquis plus de 15 000 motards. Présentation.

Le EyeRide Head Up Display + c’est quoi ?

Concrètement, le système se compose d’un projecteur qui se connecte au smartphone. Il va permettre au pilote de voir s’afficher les données GPS, mais également les appels téléphoniques directement dans son champ de vision. Cette technologie brevetée offre une alternative plus sûre que le support de téléphone, et ne nécessite aucune manipulation physique puisque l’appareil est contrôlé par la voix. Les informations s’affichent sur le casque du pilote, mais EyesLights prépare un nouveau modèle qui s’affichera sur les pare-brises et bulles des motos !

Les caractéristiques techniques du EyeRide

L’affichage tête haute est compatibles avec les lunettes de vue & tous types de casques.

Le contenu de la boîte :

Affichage tête haute

Écouteurs plats & Microphone : Kit mains libres & Intercom

Télécommande Bluetooth 4.2 basse consommation

Fonctionne avec toutes les applications GPS : Google Maps, Plans, Waze. Contrôle vocal & Compatible avec Android et iOS.

Les dimensions :

Hauteur 26 mm ±0.5mm

Fixation 3M adhésif

Led Lights RVB personnalisable

Module optique : Poids 8g / Fixation 3M adhésif / Longueur 35mm ±0.5mm / Hauteur 15mm ±0.5mm / Largeur 15mm ±0.5mm

Alimentation électrique 5V / Chargeur type : 5V/2A USB-A/USB-C

Capacité de la batterie 1850 mAh

Type d’écouteurs : écouteurs plats / Volume maximal : 95 dB / Qualité du son : Expérience de son premium (HD)

(HD) Microphone : Micro directionnel avec suppression de bruit

Commande vocale : commande vocale & assistant personnel (Siri, Google, …)

Le EyeRide Head Up Display + Télécommande Bluetooth coûte 499€; vous pouvez l’acheter sur le site EyeLights, vous pourrez bénéficier d’un essai gratuit de 14 jours.

La nouveauté EyeLights pour 2022 ?

Présenté lors du dernier salon de Milan, le nouvel appareil conçu par la start-up toulousaine devrait encore améliorer la sécurité des motards et scootéristes. Ce futur modèle, qui devrait être commercialisé dans le courant de l’année 2022 permettra l’affichage des informations non plus sur le casque, mais sur le pare-brise ou la bulle de la moto. Plus aucune info dans le champ de vision direct, mais sur le pare-brise donc. Avec une luminosité de 10 000 nits, contre 1000 pour les écrans standards, il assure une parfaite visibilité en toutes circonstances. A l’évidence, cela devrait faciliter les déplacements des motards et leur permettre de pouvoir obtenir les informations utiles et se guider, sans jamais perdre de vue la route ! Une innovation française avec laquelle il faudra probablement bientôt compter.