Bikerguard, l’invention d’un balai essuie-glace universel pour les casques de moto

Si vous êtes motards, comme 2,7 millions de personnes en France, selon l’Observatoire national interministériel de la Sécurité Routière, votre ennemie jurée est la pluie ! Non seulement, la pluie rend les routes glissantes, et il vous faut redoubler de prudence, mais en plus, elle vous rend la visibilité parfois impossible. Eh oui, contrairement à vos voitures, les casques ne sont pas équipés, en série, d’essuie-glaces ! Une entreprise slovène a inventé un dispositif rudement intelligent baptisé Bikerguard, ou des essuie-glaces qui s’intègrent directement sur la plupart des casques de motos, et notamment sur la visière, évidemment. La sécurité routière reste primordiale, et disposer d’une visibilité parfaite est tout aussi primordial. Je vous laisse découvrir cette invention géniale, déjà commercialisée, que tous les motards devraient posséder. C’est parti pour la découverte.

Adieu la pluie qui gêne votre vision à moto

Cette invention, que je trouve formidable, présente plusieurs points forts, à commencer par le fait qu’il soit quasiment universel et adaptable à tous les casques. Le second point fort réside dans sa télécommande sans fil, qui permet de contrôler l’essuie-glace sans quitter le guidon des mains. Un bon point de plus, niveau sécurité ! De plus, la télécommande propose deux modes : un mode automatique, qui adapte l’essuie-glace selon l’intensité de la pluie avec trois intervalles différents, et un mode manuel permettant de déclencher un balayage ponctuel selon les besoins.

Pratique et fiable, en toutes situations

Le Bikerguard est pratique, mais il est aussi robuste et conçu pour résister aux pires nids-de-poule, et ils sont nombreux en France. Solidement fixé directement sur le casque, il résiste autant à la vitesse qu’aux terrains difficiles, même si, pour rappel, et même à moto, la vitesse maximale en France est de 130 km/h ! Par conséquent, que vous rouliez en ville ou sur des chemins plus accidentés, vous pouvez compter sur sa performance. Et, vous pourrez aussi, côté robustesse, compter sur son moteur brushless sans balai de qualité industrielle qui lui assure une durabilité exceptionnelle et des performances fiables dans toutes les conditions météorologiques. De plus, avec une certification IPX-6, le Bikerguard est entièrement résistant à l’eau, vous offrant ainsi une tranquillité d’esprit lors des trajets sous de fortes pluies.

De longs trajets prévus ? Aucun problème…

L’invention est cool, mais s’il dispose d’une autonomie de quelques kilomètres, cela ne vaut pas réellement la dépense. Lorsqu’ils ont conçu le Bikerguard, ils ont pensé à tout, puisqu’il affiche une autonomie de 15 heures sans interruption, grâce à une batterie rechargeable de 1 400 mAh. En d’autres termes, vous pourrez assurer un Lille-Perpignan sans aucun problème ! De plus, la recharge se fait rapidement et facilement grâce à un câble USB magnétique. Compact et léger, avec des dimensions de seulement 44 mm x 39 mm x 57 mm et un poids de 80 g, il n’alourdira pas non plus, le poids sur la moto ce qui n’est pas négligeable !

Honnêtement, je pense que c’est une véritable révolution pour les motards, et que le Bikeguard renforcera la sécurité de ces derniers, en améliorant la visibilité. Plus d’informations ? Ou bien vous procurer le Bikerguard pour 319 € ? Rendez-vous sur le site officiel : bikerguard.com. Et, vous ? Si vous êtes motards, pensez-vous que cette invention soit essentielle ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .