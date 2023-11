Kimblade (ré)invente les essuie-glaces avec une lame rectangulaire en graphène « plus efficace et plus résistante »

Conduire par temps pluvieux peut particulièrement être dangereux en raison des risques d’aquaplaning, du rallongement de la distance de freinage, mais également de la faible visibilité. Selon le bilan de la sécurité routière de 2022, la pluie est responsable de 13 % des accidents enregistrés dans le BAAC (Bulletin d’analyse des accidents de la circulation). Pour limiter les risques d’accident, il est recommandé de vérifier l’usure et la pression des pneus, mais également de respecter les règles en matière de limitation de vitesse, de nettoyer son pare-brise et de vérifier l’état des essuie-glaces. Au cas où les balais présenteraient des traces d’usure, l’idéal est de les remplacer par des essuie-glaces procurant des performances optimales telles que les CarbonFit de Kimblade. Pensés pour éliminer efficacement l’eau présente sur un pare-brise grâce à leur lame rectangulaire, ces derniers font actuellement l’objet d’une campagne Kickstarter.

Des lames en silicone rectangulaires et un mécanisme à quatre barres pour une efficacité optimale

Le CarbonFit se démarque par sa lame rectangulaire en silicone. Les concepteurs ont choisi cette forme pour réduire la zone de contact au niveau d’un pare-brise et concentrer plus efficacement la pression sur les bords étroits du balai, afin d’éliminer plus rapidement l’eau. Par ailleurs, ils ont opté pour le silicone, en raison de son excellente résistance à la chaleur, à l’usure, aux déformations, aux intempéries et à diverses agressions : mécaniques, chimiques, etc. Outre la lame rectangulaire en silicone, cet essuie-glace utilise un mécanisme innovant à quatre barres. Ce système garantirait des inversions rapides, sans bruit et optimiserait davantage le balayage de l’eau de pluie. Pour information, l’essuie-glace CarbonFit arbore un cadre élégant en fibre de carbone et un profil plus bas que les autres produits de Kimblade. Ce qui optimiserait l’adhérence du balai, sa stabilité durant les longs trajets et améliore, dans une certaine mesure, la visibilité du conducteur.

Des essuie-glaces arrière équipés de balai rectangulaire

Contrairement aux idées reçues, l’essuie-glace arrière est utile, voire indispensable, pour de nombreux types de véhicules. Il améliore la vision à l’arrière d’une voiture par temps pluvieux et permet de nettoyer les salissures telles que la boue ou la neige, projetées par les pneus arrière. Pour répondre aux demandes des contributeurs et aux besoins de tous les conducteurs, Kimblade a décidé de développer des essuie-glaces destinés aux lunettes arrière. À l’instar des dispositifs conçus pour les pare-brises, l’essuie-glace arrière Kimblade est doté de balai rectangulaire en silicone.

Selon l’entreprise, ce dispositif serait particulièrement résistant à l’usure, aux déformations et aux agressions extérieures et permettrait d’optimiser efficacement la vision à l’arrière d’un véhicule. Il faut savoir que les essuie-glaces arrière sont bien moins sollicités que ceux installés à l’avant et leur état peut donc se détériorer assez rapidement, notamment les modèles en caoutchouc. En optant pour des balais en silicone tels que ceux des CarbonFit, il serait possible de rallonger leur durée de vie et de réduire les dépenses liées aux remplacements.

Des produits destinés au traitement des pare-brises

Hormis les essuie-glaces avant et arrière, Kimblade met à la disposition des conducteurs des produits dédiés au nettoyage et au traitement de pare-brise. Comme son nom l’indique, le nettoyant a pour rôle d’éliminer les salissures, spécialement les films d’huile. Le produit dédié au traitement, quant à lui, permet d’appliquer une couche de revêtement hydrofuge et a été conçu pour être utilisé avec les essuie-glaces CarbonFit. Grâce à leur lame rectangulaire en silicone, ces derniers « rajeunissent » le revêtement hydrofuge à chacun de leurs passages, contrairement aux essuie-glaces classiques qui peuvent le détériorer.

À noter que les « Super Early Bird » peuvent acquérir des essuie-glaces CarbonFit avant pour environ 61 € et le pack comprenant un essuie-glace arrière est à un peu plus de 78 €. Pour les Early Bird, le prix des essuie-glaces avant est à environ 63 € et celui du pack, à approximativement 81 €. Plus d’informations : Kickstarter. Que pensez-vous de cette invention ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

