Ces cinq inventions du quotidien ont été créées par des femmes (Partie 1)

On parle souvent de grands inventeurs ! Mais saviez-vous que parmi ces grands inventeurs, nombreuses étant des individus de sexe féminin ? Pour cette première partie, vous allez découvrir que cing inventions ont en fait été créées par des femmes !

A l’époque de leurs inventions, ces femmes étaient comme beaucoup, cantonnées au rôle de femme au foyer. L’éducation des femmes n’était pas au centre des préoccupations des têtes pensantes, qui étaient des hommes pour la plupart. C’est en étant confronté à des situations quotidiennes que ces femmes ont inventé ces objets devenus cultes ! Et ce ne sont pas forcément des inventions auxquelles nous nous attendons !

Le soutien-gorge par Mary Phelps Jacob

Avant le soutien-gorge, les femmes portaient des corsets en acier plutôt très inconfortables. En 1914, Mary Phelps Jacob décide de séparer les deux seins pour les couvrir chacun d’un tissu… 1914, première guerre mondiale, le gouvernement américain demande aux femmes de renoncer aux corsets pour utiliser le métal à la fabrication d’armes. Mary propose donc son soutien-gorge plus léger, plus discret et surtout en tissu ! Elle va révolutionner la mode féminine, même si aujourd’hui, la tendance est plutôt au #nobra !

Photo : Auteur inconnu — Black Sun: The Brief Transit and Violent Eclipse of Harry Crosby By Geoffrey Wolff, Domaine public / Volodymyr Maksymchuk : Shutterstock

Les essuie-glaces par Mary Anderson

Imaginez un pare-brise sans essuie-glaces ? Impossible aujourd’hui de le concevoir. Mary Anderson, lors d’un voyage à New York remarque que les tramways roulent à tombeau ouvert quand il neige ou qu’il pleut et qu’ils doivent s’arrêter pour déneiger ! En rentrant chez elle, elle fait fabriquer une lame de caoutchouc posée sur le pare-brise qui racle la vitre. La raclette est actionnée par un levier mécanique à l’intérieur de la voiture.

A l’époque, l’industrie automobile juge l’essuie-glace à faible valeur commerciale. Vingt ans après, c’est Cadillac qui installe les premiers essuie-glaces de série… Aujourd’hui, il ne nous viendrait même pas à l’idée que cela puisse ne pas exister !

Photo : Auteur inconnu , Domaine public / Shutterstock : noPPonPat

Le lave-vaisselle par Josephine Cochrane

Madame Cochrane recevait beaucoup et même si ses employés de maison étaient de corvée de vaisselle, elle réfléchit à une machine qui pourrait simplifier leur travail. Et surtout elle tenait tant à ses services à thé en or qu’elle souhaitait qu’ils ne soient plus frottés. En 1886, elle invente donc une machine qui lave la vaisselle mécaniquement. Le brevet est déposé en 1917 et elle créé son usine pour le fabriquer. Le lave-vaisselle changera d’abord la vie des hôteliers et restaurateurs avant de changer celle des foyers !

Photo : Post of Romania , Domaine public

La programmation informatique par Grace Hopper

Grace Hopper est docteur en mathématique et informatique dans la marine américaine ! Elle contribua au premier logiciel informatique : A-0 System. Le compilateur permet de traduire des instructions données par des humains en code source informatique. Les premières utilisations furent pour gérer les factures ou registres de personnel… Elle inventa aussi le mot « bug » que l’on connaît désormais tous ! Ces femmes ont marqué l’histoire et aujourd’hui encore, on ne peut que les remercier.

Crédit photo : Unknown (Smithsonian Institution) — Flickr: Grace Hopper and UNIVAC, CC BY 2.0

Le Monopoly par Elizabeth Magie

Alors que Charles Darrow s’est attribué l’invention du Monopoly en le vendant à Parker Brothers en 1934, c’est bien une femme qui se cache derrière le célèbre jeu. Elizabeth Magie dite Lizzie invente ce jeu en 1904 pour dénoncer le capitalisme et faire prendre conscience au monde du monopole des riches propriétaires immobiliers ! Lizzie vend son brevet 500 dollars, puis Darrow s’en inspire pour créer le Monopoly. Lizzie ne sera reconnue inventrice du jeu qu’en 2015… Il en fallut du temps ! Découvrez cinq nouvelles inventions féminines mardi prochain !

Par Photographe inconnu — Magie, Lizzie (1892) My Betrothed, and Other Poems, The Brodix Publishing Company, Domaine public

Photo de couverture Friends Stock / Shutterstock