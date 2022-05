Ils inventent dispositif pour nettoyer facilement la buée du pare-brise

Que ce soit à la maison ou dans la voiture, il est une corvée dont nous nous passerions volontiers : nettoyer les vitres ! Généralement, dans une voiture, le nettoyage des vitres extérieures se passe plutôt bien. Mais quand il s’agit de l’intérieur, c’est une autre affaire ! Le produit à vitre se répand partout, le chiffon glisse, les traces se manifestent et plus tard, la buée viendra ternir encore un peu le tableau. Nous ne parlerons pas des lingettes, qui sont pratiques, mais pas très écologiques… En revanche, nous allons vous parler d’InShield Wiper, un petit accessoire inventé par Ramona et Tim Probasco qui va vous rendre un fier service. Nettoyer votre pare-brise et le protéger de la buée sera désormais un jeu d’enfant. Présentation.

InShield c’est qui ?

L’entreprise a été fondée par Tim et Ramona Probasco, et se veut une entreprise familiale qui s’engage à fournir des produits respectueux de l’environnement et innovants, et qui font du nettoyage une expérience confortable, facile et agréable. Rendre le ménage ludique, c’est le but de cette entreprise. Ils ont inventé le Inshield Wiper, une petite éponge qui s’attache sur le dos de votre main et qui entend lutter contre la buée qui s’immisce lorsque vous conduisez. D’ailleurs, saviez-vous qu’un pare-brise mal dégivré ou embué était passible d’une amende 90€ en France, et d’un retrait de trois points sur votre permis ?

InShield Wiper c’est quoi ?

Cette petite éponge a été inventée pour nettoyer le film restant sur le pare-brise après nettoyage; c’est ce film un peu gras qui provoque la buée, ainsi que les traces. Ces mêmes traces qui peuvent vous gêner, ou vous éblouir lorsque le soleil brille ou que vous croisez des phares allumés. Le InShield Wiper peut également nettoyer vos écrans de smartphone, tablette, télévision sans aucun ajout de produit supplémentaire. C’est bien mieux que de risquer d’abîmer son téléviseur avec un produit de lavage projeté sur l’écran ! Et puisque l’entreprise se revendique écologique, il est évident que les tissus qui composent cette éponge sont lavables et réutilisables des dizaines de fois.

Un succès grandissant !

Lorsque la InShield Wiper a été lancée, elle se vendait surtout dans les concessions automobiles, pour les professionnels. Après plus de 250 000 éponges vendues, elle se vend désormais aux particuliers. L’invention est née du fait que la main est le meilleur outil de nettoyage, il fallait donc trouver une idée qui se « collait » sur l’outil si l’on peut dire ! Ce système n’existant pas, Tim et Ramona ont décidé de l’inventer. L’éponge se compose d’une base rembourrée brevetée avec des sangles élastiques, maintenant le tampon en microfibre en place pour nettoyer confortablement avec le dos de votre main.

Combien ça coûte ?

Ce petit objet révolutionnaire est vendu au prix de 14.99$ auquel il faudra ajouter les frais d’expédition qui sont relativement élevés (20$) … En revanche, nous n’avons pas trouvé d’indice permettant de confirmer que la livraison était possible en France. Pour le Canada, et les Etats-Unis en revanche pas de problème, gageons que certains vendeurs en ligne règleront rapidement du problème pour que nous puissions avoir ce petit objet dans nos voitures !