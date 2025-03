Quelles vignettes sont encore obligatoires sur le pare-brise de votre voiture en 2025 ?

Lorsque je pense vignettes sur le pare-brise, je vous parle d’un temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître… Les pare-brise, dans les années 80-90, pouvaient être de véritables œuvres d’art ou des dangers publics ! Souvenez-vous, pour les plus anciens, du patchwork coloré que provoquaient les vignettes annuelles que j’achetais au bureau de tabac ! Cette vignette annuelle, un impôt censé garantir un revenu minimum à toutes les personnes âgées de plus de 65 ans, a disparu en 2005. Les pare-brise arboraient aussi la vignette d’assurance, puis celle du contrôle technique, et enfin la vignette Crit’Air… Mais, les temps changent, et aujourd’hui, le Code de la route évolue. Depuis 2024, la vignette verte d’assurance a disparu, remplacée par le Fichier des Véhicules Assurés (FVA). Alors, quelles vignettes sont encore obligatoires en 2025 ? Plongeons ensemble dans cette petite mise à jour réglementaire !

Quid de la vignette d’assurance ?

Jusqu’au 1ᵉʳ avril 2024, la vignette verte d’assurance était un incontournable du pare-brise. Mais, cette époque est révolue ! Désormais, plus besoin d’apposer ce petit autocollant : la vérification de votre couverture d’assurance se fait directement via le Fichier des Véhicules Assurés (FVA). Inutile de vous rappeler qu’assurer un véhicule reste obligatoire, et que l’omettre est passible d’une immobilisation du véhicule et même d’une suspension de permis. La vignette d’assurance n’est donc plus obligatoire, et normalement, vous ne devriez même plus la recevoir. Elle est remplacée par un document unique : le Mémo Véhicule Assuré à conserver avec les papiers du véhicule.

Quid de la vignette du contrôle technique ?

Le contrôle technique, c’est ce petit passage obligé redouté par tout automobiliste, surtout ceux dont la voiture a un âge respectable ! À partir des quatre ans du véhicule, il devient obligatoire de le passer, puis de le renouveler tous les deux ans. Mais, contrairement à ce que beaucoup pensent, la vignette du contrôle technique n’est pas obligatoire sur le pare-brise, et elle ne l’a jamais été ! Ce qui est obligatoire, en revanche, c’est d’avoir le tampon du dernier contrôle technique collé sur votre carte grise.

Quelles vignettes restent donc obligatoires ?

Si la vignette verte d’assurance et celle du contrôle technique ne sont plus obligatoires sur votre pare-brise, il en reste une qui l’est toujours : la vignette Crit’Air ! Vous en avez sûrement déjà entendu parler, voire pesté contre elle… Cette pastille écologique, mise en place dans le cadre des Zones à Faibles Émissions (ZFE), est indispensable pour circuler dans certaines grandes villes comme Paris, Lyon, Marseille et bien d’autres.

Selon le niveau de pollution de votre véhicule, vous obtenez une vignette numérotée de 0 à 5. Plus le chiffre est élevé, plus votre voiture est polluante… et plus, vous risquez d’être interdit d’accès aux centres-villes lors des pics de pollution ou selon les restrictions locales.

Évidemment, si vous ne circulez JAMAIS en ZFE, alors la vignette Crit'Air n'est pas nécessaire ! Alors, votre pare-brise est-il en conformité avec la réglementation ? Et, que pensez-vous de ces changements ?