Suppression de la carte verte : avez-vous vérifié que votre véhicule était bien inscrit au « fichier de la FVA » ?

L’information n’a pas pu vous échapper, à moins que vous ne viviez en ermite dans une kerterre ou dans une maison de hobbit, loin de tous réseaux sociaux ! Le gouvernement l’annonçait depuis quelques mois, et c’est acté depuis le 1ᵉʳ avril dernier : la vignette verte de votre assurance disparaît de votre pare-brise. Une décision visant à réduire l’utilisation de papier pour les compagnies, et par ailleurs, à renforcer la sécurité routière, et les contrôles de ceux qui pensent qu’assurer un véhicule est une option ! Concrètement, si la date anniversaire de votre contrat est postérieure au 1ᵉʳ avril 2024, vous ne devriez plus recevoir de carte verte, mais un « Mémo Véhicule Assuré ». Pour information, j’ai reçu une carte verte valable à partir du 18 avril, ce qui prouve que certaines pourront encore être envoyées. Néanmoins, sans carte verte, comment savoir si mon véhicule est assuré ? Je vais tout vous expliquer !

Vers la fin de la carte verte d’assurance : passage au numérique pour un contrôle plus efficace

Attention, supprimer la carte verte, ne supprime pas l’obligation d’assurance pour tous véhicules à moteurs ! Seule la carte verte d’assurance des trottinettes électriques restera, pour le moment, sur papier. En France, assurer un véhicule est obligatoire depuis la loi 58-208 du 27 février 1958. Et, puisque nous sommes dans l’ère du « tout numérique », vous vous doutez bien que cette carte verte existera toujours, mais sous une autre forme : une version dématérialisée. Ainsi, pour le conducteur, plus d’oublis de changement et par conséquent de contravention. Et, pour les forces de l’ordre, un contrôle via un fichier à distance, sur lequel je reviendrai juste après. En scannant votre plaque d’immatriculation, les autorités sauront immédiatement si votre véhicule est assuré, et la validité de votre contrat. La chasse aux dangereux conducteurs qui roulent sans assurance est désormais ouverte !

Comment savoir si votre véhicule figure dans le fameux fichier ?

Dans les faits, votre compagnie d’assurance, aura 72 heures pour enregistrer votre véhicule dans le Fichier des Véhicules Assurés (FVA). De plus, elle devrait vous envoyer un « Mémo Véhicule Assuré » que vous pourrez présenter aux forces de l’ordre, si votre véhicule n’y figure pas encore. Vous avez également la possibilité de vérifier vous-même la présence de votre véhicule sur le site consultation-fva.fr. J’ai vérifié et cela fonctionne pour mon véhicule. Néanmoins, avant de vous rendre sur le site, munissez-vous de votre carte grise et surtout du « numéro de formule » qui se trouve sur cette dernière. Sans ce numéro, impossible de vérifier la présence de votre véhicule. En réalité, vous ne devriez pas avoir besoin de consulter ce fichier, car vous êtes évidemment assurés !

Quels risques à rouler sans assurance ?

Les risques sont, bien entendu, financiers, effectivement une grosse amende pourrait vous tomber sur la tête : 500 € pour un premier contrôle, puis 7 500 € si vous récidivez. Outre l’aspect financier, rouler sans assurance, c’est vous exposer à une dette à vie, si vous blessez ou pire, tuez une personne. Et, sans accident, mais en cas de contrôle, vous risquez aussi l’immobilisation du véhicule, voire sa confiscation, ainsi que l’annulation de votre permis de conduire avec interdiction de le repasser ! Et, si vous êtes blessés vous-même dans un accident, les frais médicaux ne seront pas pris en charge, et là encore, cela risque de vous coûter très cher. À méditer ! Que pensez-vous de cette nouvelle mesure ? Pensez-vous que le taux de véhicules non-assurés va diminuer grâce à elle ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .