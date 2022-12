La maison de Frodon et Bilbo le Hobbit est à louer sur Airbnb

Le film de Peter Jackson, le Hobbit : Un voyage inattendu est sorti en France le 12 décembre 2012 et aux Etats-Unis, le 14 décembre de la même année. 10 ans donc que l’œuvre de J.R.R. Tolkien a été mise en image avec un tournage en Nouvelle-Zélande, sur la « Terre du Milieu ». Pour célébrer ce 10ème anniversaire, la plateforme Airbnb proposera dès le 13 décembre prochain de réserver une splendide maison de hobbit située à Hobbitbourg, directement sur les lieux du tournage. L’occasion pour les fans absolus de ce film, de casser leur tirelire et de partir au bout du monde, sur les traces de Bilbon Sacquet, Gandal, Thorin et du dragon Smaug. Découverte !

La maison de hobbit qu’est-ce que c’est ?

Si celle d’Airbnb semble avoir été construite pour les visiteurs et surtout pour les fans du Seigneur des Anneaux, les maisons de hobbit sont parfois les habitations principales d’amoureux de la nature. La maison de hobbit est une maison en forme de dôme, généralement semi-enterrée, et dont le toit est recouvert de végétation. Elles s’inspirent d’anciens villages Vikings scandinaves. Habituellement construites à flancs de colline ou dans la roche, elles sont le refuge de ceux qui veulent vivre en harmonie avec la nature. Souvent rudimentaires, certaines comme celle proposée par Airbnb peuvent être très luxueuses.

Où se trouve la maison de Bilbon Sacquet ?

Si vous souhaitez poser vos valises dans cette maison, il va donc falloir vous envoler vers la Terre du Milieu, sur les lieux du tournage, en Nouvelle-Zélande. Un lieu de tournage, qui est d’ailleurs depuis la saga, devenu un lieu de pèlerinage pour tous les fans de cette saga, et ils sont très nombreux dans le monde. La maison se trouve donc directement sur le plateau de tournage original de Hobbitbourg, et offre seulement trois séjours de deux nuits aux plus rapides. La maison se situe à Matamata, dans le nord du pays, au beau milieu des verts pâturages de la région de Waikato. Elle a été construite sur une exploitation agricole, et c’est le propriétaire des lieux, Russel Alexander, qui convie les fans dans ses collines verdoyantes à couper le souffle tant le paysage est féérique. Par la rareté de cette offre, de son prestige, et de son prix, il est fort probable que des millions de fans se précipitent sur Airbnb dès le 13 décembre à minuit.

Combien ça va coûter ?

L’idée du propriétaire est de fêter les 10 ans du film et pas réellement de gagner de l’argent apparemment. Les séjours se dérouleront du 2 au 4 mars, du 9 au 11 mars et du 16 au 18 mars 2023 et un séjour pour 4 personnes sera normalement vendu au prix de 10 dollars néo-zélandais ! 10 ans = 10 dollars ! Pour la réserver c’est sur Airbnb que cela se passe, mais il va falloir être rapide.

Un petit tour à l’intérieur ?

À l’intérieur de cette maison, dont la décoration a été conçue par le directeur créatif des trilogies, Brian Massey, en personne, procure tout le confort, mais reste dans la tradition du film. Canapé vert foncé en velours, immense cheminée à foyer ouvert, chambre ancienne, et un paysage que vous n’oublierez pas de sitôt ! Vous ne pourrez pas dîner dans la maison, mais devrez donc vous rendre à l’Auberge du Dragon Vert pour déguster un ragoût de bœuf à la bière, des poulets rôtis, du pain frais, le tout généreusement arrosé de bière blonde*.

Cerise sur le gâteau.

Les heureux élus pourront également visiter les coulisses du plateau de tournage, privatisé pour eux, ainsi que les 44 maisons troglodytes du film culte. L’Auberge du Dragon Vert ou le Vieux Moulin seront aussi accessibles à la visite des hôtes de la maison ! Le propriétaire des lieux déconseille les balades nocturnes pour causes de trolls aperçus récemment.