Hobbit Bree, des maisons de hobbits à louer près du Mont-Saint-Michel

Envie de dépaysement pour vos prochaines vacances ? Et si vous posiez vos valises à Tanis, une commune de la Manche située à 7 km du célèbre Mont-Saint-Michel ? Dans cette petite commune verdoyante, Isabelle et Jean-Luc Teurterie sont les propriétaires d’un gîte un peu particulier. En effet, c’est dans une maison de hobbit qu’ils vous accueilleront pour un séjour enchanteur. Comme toutes les maisons de hobbit, celle de Tanis est petite, mais cela ne veut pas dire qu’elle est dénuée de confort moderne, bien au contraire ! Découvrez ce gîte insolite qui vous transportera en Terre du Milieu, mais en restant en Terre normande. Plongée au cœur de Hobbit Bree.

Comment leur est venue cette idée ?

Le couple n’est pas réellement à l’origine de l’idée. Cependant, grand fan de l’univers de J.R.R. Tolkien, leur fils les a convaincus de se lancer dans l’aventure. La première maison de hobbit est en location depuis le mois de mai 2022 et ses concepteurs sont les seuls à proposer ces petits gîtes insolites dans tout le Grand Ouest. Ces petites maisons atypiques ne sont pas les œuvres d’entreprises, c’est Jean-Luc, lui-même, qui les a construites. Je me suis fabriqué une scierie mobile, pour débiter mes planches et mes troncs facilement, explique-t-il dans une interview accordée au journal Côté Manche.

Un petit tour à l’intérieur ?

Au milieu de la maison trône un majestueux pilier de chêne, qui donne le ton. En effet, la totalité du bois utilisé pour la construction provient de chêne, procurant une impression de cocon agréable dans lequel on a envie de se « retirer ». En bon bricoleur qu’il est, Jean-Luc a utilisé un tronçon de moule en bois du métro de Rennes pour fabriquer ses maisons. Pas moins de 82 t de béton ont été coulées pour les fondations et les plafonds. Pour lui donner son caractère de « maison de hobbit », elle a ensuite été recouverte avec 1 500 t de terre, permettant de proposer des toits végétalisés.

D’ailleurs, vous aurez probablement la visite de brebis sur le toit, puisque le couple a opté pour l’éco-pâturage ! Chaque maison peut accueillir quatre personnes avec un lit double et deux lits simples. On peut aussi y cuisiner, s’y réchauffer avec un poêle à granulés et s’y doucher avec tout le confort moderne. « Les lits, ce n’est pas du IKEA, hein, tout est fait en chêne ! », précise Jean-Luc, non sans une pointe d’humour et de fierté. Les réservations affluent du monde entier, avec les tarifs suivants :

Du 1ᵉʳ mars au 14 juin : 150 € la nuit par personne.

Du 15 juin au 31 août : 180 €.

Du 1ᵉʳ au 30 septembre : 150 €.

Pour toute information ou réservation, rendez-vous sur le site Hobbitbree.fr ou par mail à jeanluc.teurterie@free.fr.

À quoi ressemble une maison de hobbit ?

Une maison de hobbit est une habitation inspirée de l’univers de la Terre du Milieu créé par J.R.R. Tolkien, dans Le Seigneur des Anneaux. Elle est généralement construite en harmonie avec la nature, avec une partie ou la totalité de la maison construite dans une colline ou une butte. Ce qui lui donne une apparence organique. Les maisons de hobbit sont souvent construites avec des matériaux naturels tels que la pierre, le bois et la terre. Ce qui leur confère une apparence rustique et chaleureuse.

Elles ont généralement une petite taille, avec des plafonds bas et des portes arrondies pour correspondre à la taille des hobbits, qui sont des personnages de petite taille dans les histoires de Tolkien. Les maisons de hobbit sont des habitations uniques et charmantes qui offrent une retraite confortable dans un environnement naturel et souvent préservé. Une parenthèse enchantée pour se ressourcer et l’occasion de visiter le mont-Saint-Michel, son abbaye, et d’y déguster la célèbre omelette de la Mère Poulard, une institution au Mont !