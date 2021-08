Tout savoir sur la construction des maisons dites Kerterre !

Vous avez envie de changer de mode de vie, mais les tiny-houses en bois ne vous séduisent pas ? Et si vous commenciez une formation pour construire votre Kerterre, une maison “de hobbit” qui s’intègre à l’environnement.

Vous rêvez d’une tiny-house, mais vous n’avez pas envie d’un cube en bois posé sur un terrain ? Et si vous optiez pour une maison Kerterre ? La maison Kerterre, c’est un habitat alternatif en auto-construction. Ces maisons aux formes arrondies inspirent une vie proche de la Nature et en accord avec l’environnement. Mais d’où viennent ces maisons Kerterre ? Comment les construire ? Pour quel prix ? Découvrons l’univers d’Évelyne Adam, qui fût la première à habiter une maison Kerterre, voilà plus de 20 ans. Ker en breton veut dire « chez » ou « chez-soi » … Kerterre pourrait donc se traduire, par « un chez-soi dans la Terre » ! Présentation.

C’est quoi une Kerterre ?

Concrètement une maison Kerterre est un habitat qui va s’intégrer dans l’environnement. Actuellement, c’est peut-être l’un des habitats les moins chers à construire avec un coût de 10 000€ environ. La Kerterre s’intègre donc dans le paysage, sans jamais détruire ce qu’il entoure pour prendre sa place… De plus, elle se fabrique uniquement avec des matériaux naturels : chanvre, terre, chaux, plantes. Pour le chauffage, le bois reste la matière en adéquation avec le concept Kerterre. Quant au chanvre, utilisé pour l’isolation, il engrange de la chaleur la journée, puis la diffuse le soir. Des panneaux solaires, un récupérateur d’eau de pluie et des toilettes sèches viennent compléter le tableau pour une autonomie optimale.

Envie de vous lancer dans l’auto-construction ?

Une maison Kerterre doit rester comme elle a été imaginée à l’origine. C’est pourquoi des stages de formation sont proposés chaque année dans toute la France. Les formations ont lieu sur le site des Kerterre en Bretagne, mais également en Occitanie, Île-de-France ou Rhône Alpes…

Si vous souhaitez en faire votre métier en développant le concept, vous pouvez vous adresser au Pôle Emploi de Plomeur dans le Finistère ou n’importe quelle autre agence, pour étudier le possibilités de financement avec un conseiller. Une expérience qui peut s’avérer très intéressante au regard de la forte demande de ces petites maisons. Et les Kerterre, qui ressemblent à des maisons de hobbits sont vraiment trop craquantes !

Ce peut être l’occasion d’apprendre de nouvelles techniques, pour pouvoir construire sa propre Kerterre. Mais probablement aussi de faire de belles rencontres avec d’autres passionnés de maisons insolites.

Quelles réglementations pour les maisons Kerterre ?

Ces micro-maisons relèvent de la même réglementation qu’une tiny-house. C’est-à-dire que pour un habitat de moins de 5 m², aucune déclaration n’est à faire auprès du service urbanisme. En revanche, si la surface au sol oscille entre 5.1 m² et 19.99 m², il faudra une déclaration de travaux. Si votre emprise au sol dépasse les 20 m², c’est un permis de construire qu’il faudra obtenir auprès du service urbanisme.

Pensez à bien décrire votre projet, certaines municipalités ne voient pas encore ces jolies petites maisons d’un très bon œil. Il en va de la pérennité de votre projet. Cette construction, comme toutes les autres, peut éventuellement donner lieu au paiement d’une taxe d’aménagement comme sur les abris de jardins par exemple.