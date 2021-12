Et si on réutilisait nos vieilles éponges dans nos jardins potagers ?

De nos jours, de plus en plus d’individus s’adonnent au recyclage. Très important pour notre planète, celui-ci permet notamment de réduire nos déchets et donc de préserver notre environnement. De nombreuses astuces aussi surprenantes les unes que les autres existent afin de réutiliser les déchets. Certains font, par exemple, des bijoux à l’aide de capsules de café. D’autres, quant à eux, utilisent de vieilles éponges pour jardiner. Etonnant n’est-ce pas ?

Les vieilles éponges : utiles pour le jardin ?

Lorsque nous rangeons notre cuisine, notre premier reflexe à la vue de notre vieille éponge est de la jeter à la poubelle. Mais ce reflexe risque de ne plus faire partie de votre quotidien.

En effet, au lieu de jeter votre éponge, sachez que celle-ci peut être réutilisée. Eh oui, aussi étonnant que cela puisse paraître, l’éponge peut faire des miracles dans votre petit potager explique le site demotivateur. Il existe différentes astuces mais celle-ci est sûrement la meilleure. Et elle fonctionne même si vous n’avez pas la chance d’être dotée d’une main verte !

Vous n’y croirez sûrement pas et pourtant c’est bien vrai ! Il est possible de cultiver ses plantes à l’aide d’une vieille éponge dont vous ne vous servez plus. Si vous possédez un appartement sans jardin, il est possible de vous aménager un petit espace vers d’intérieur grâce à cette astuce 100% écologique.

Très peu le savent, mais le côté poreux de votre éponge (généralement le côté jaune) est un matériau idéal pour faire pousser des petites semences. Cependant, il faudra veiller à ce que votre éponge n’ait jamais été en contact avec des produits toxiques tels que les produits antibactériens ou détergents. S’il s’avère être le cas, nettoyez simplement votre éponge avec de l’eau de javel avant de la rincer abondamment.

Faire pousser de petites semences à l’aide d’une vieille éponge propre

Une fois que votre éponge est bien propre, vous pouvez commencer votre petit jardinage. Et vous allez voir que celui-ci se révèle assez simple ! Premièrement, il faut imbiber votre éponge d’eau avant de la placer dans un petit récipient sans profondeur. Les récipients les plus appropriés sont les soucoupes ou encore les plateaux.

Deuxièmement, semez les graines en votre possession, de préférence de petites graines tels que des oignons ou des poireaux, dans les coins de l’éponge. Vous pouvez également y creuser vous-même des petits trous afin d’y disposer vos graines. Puis couvrez le récipient avec un film plastique. Veillez à ce que votre éponge soit exposée à la lumière du soleil pour que les graines germent plus facilement. Et voilà, le tour et joué ! Ensuite, assurez-vous simplement que votre éponge reste mouillée au maximum. Pour cela, aspergez-la d’eau à l’aide d’un brumisateur. Et silence, ça pousse !

Que faire lorsque les plantes ont germé ?

Une fois que vos graines auront germé, elles seront prêtes à déménager ! Pour ce faire, il faut que les tiges de vos plantes atteignent environ 10 centimètres. Lorsque la taille est atteinte, vous pouvez désormais planter vos petites protégées en pleine terre afin qu’elles deviennent de belles et grandes plantes.

Pour replanter vos plantes en pleine terre, il vous suffira de découper l’éponge sur laquelle celles-ci ont germées. Cependant, il vous faudra être très vigilant afin de ne pas endommager les racines lors du découpage. Et vous voilà fin prêts à devenir des jardiniers recycleurs !