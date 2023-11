Le dégivreur de pare-brise électrique EDI4 inventé par Kärcher est actuellement en promotion (-35 %)

Nous ne sommes pas encore en hiver, mais cela ne saurait tarder. La température glaciale des petits matins hivernaux nous oblige à une tâche dont nous aimerions bien nous passer. Cette tâche consiste à prendre un grattoir, sortir dans le froid pour gratter ce satané pare-brise. Certes, il existe aussi des bombes de dégivrants, mais elles ne sont pas très écologiques ! La célèbre marque allemande Kärcher, connue pour ses nettoyeurs haute-pression, propose l’EDI4, un petit dégivreur sur batterie qui va vous réconcilier avec votre pare-brise. N’attendez pas les premiers gels, car c’est maintenant qu’il est en promotion, au prix de 36,80 €* au lieu de 56,99 € (+ 2,99 € de frais de port). Une réduction de 35 % qui tombe à point nommé pour vous préparer à l’hiver. Découverte.

Présentation du dégivreur de pare-brise EDI4 de Kärcher

Le dégivreur de pare-brise sur batterie EDI4 représente la solution idéale pour éliminer efficacement la glace des vitres de votre véhicule. Il affiche les couleurs distinctives de la marque Kärcher et se dote d’un disque rotatif équipé de six lames en plastique robustes. Ce qui en fait un outil idéal même lorsque la couche de givre est épaisse. En mode veille, une simple pression sur la partie supérieure met le disque en rotation pour dégivrer les vitres rapidement. La batterie offre une autonomie suffisante pour plusieurs utilisations et une LED intégrée signale quand il est temps de le recharger, ce qui prend environ 180 min. De petite taille, il se range facilement dans la boîte à gants de votre voiture, toujours prêt à en découdre en cas de pare-brise gelé.

Que faut-il savoir de plus sur cet accessoire bien utile en hiver ?

Le dégivreur de pare-brise sur batterie EDI4 est équipé d’une batterie lithium-ion garantissant une autonomie de 15 min, un temps amplement suffisant pour dégivrer le pare-brise et les vitres latérales. Pour le recharger, il faut seulement 3 h. Le disque rotatif a un diamètre de 100 mm et tourne à une vitesse de 500 tr/min, garantissant un dégivrage rapide et efficace. Malgré ses performances, l’appareil reste léger, pesant seulement 0,6 kg sans les accessoires. Avec l’emballage inclus, son poids atteint 0,9 kg. Ses dimensions compactes de 133 × 124 × 110 mm en font un outil facile à manipuler et à ranger. Notez tout de même qu’il faudra le sortir de la voiture pour le recharger sur une prise secteur, il ne peut pas être rechargé sur la prise allume-cigare ou sur un port USB. C’est peut-être son seul défaut !

Le saviez-vous ? Un pare-brise gelé peut engendrer une contravention ?

Ne soyez pas trop pressé le matin lorsque vous partez travailler ! L’article R316-3 du Code de la route est très explicite sur le fait d’avoir un pare-brise parfaitement dégagé. « Les vitres du pare-brise et les vitres latérales avant côté conducteur et côté passager doivent en outre avoir une transparence suffisante, tant de l’intérieur que de l’extérieur du véhicule, et ne provoquer aucune déformation notable des objets vus par transparence ni aucune modification notable de leurs couleurs. »

Kärcher Edi4 Dégivreur de Pare-Brises sur batterie Compact, moderne et design PromoMeilleure Vente n° 1

En d’autres termes, rien ne doit perturber la vision du conducteur, et ce, sur la totalité du pare-brise et des vitres latérales. Si vous rencontrez les forces de l’ordre avec un petit rond dégivré sur votre pare-brise, vous risquez une amende de 68 €, minorée à 45 € si vous payez immédiatement. Et si les forces de l’ordre sont un peu tatillonnes et s’aperçoivent que vos essuie-glaces sont défectueux, ou que votre bocal de lave-glace est vide, c’est une nouvelle amende de 68 € qui peut vous être dressée ! La sécurité routière passe aussi par un pare-brise propre et exempt de toutes traces de givre ! Que pensez-vous de cette petite invention ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez