Les feux d’intersection à quatre couleurs, bon pour la circulation et la sécurité des piétons ?

D’après le chercheur Christophe Damas, environ 10 000 accidents entraînant 150 décès et plus de 1 500 blessés sont enregistrés chaque année en France, au niveau des carrefours équipés de feux tricolores. Le bilan 2022 de la sécurité routière annonce quant à lui 3 550 décès au total sur nos routes. Actuellement, de nombreuses personnes estiment que la suppression des feux tricolores réduirait le nombre d’accidents. Des chercheurs de la North Carolina State University souhaitent améliorer ces équipements pour optimiser la sécurité des usagers de la route et fluidifier la circulation. Ils ont mis au point un nouveau concept de dispositif comprenant un quatrième feu de couleur blanche et l’ont testé grâce à un modèle informatique.

Le fonctionnement des nouveaux feux d’intersection

Le concept de feu d’intersection à quatre couleurs développé par Ali Hajbabaie, un professeur agrégé en génie civil à la North Carolina State University, et son équipe est relativement simple. Si le vert indique toujours que la voie est libre, le rouge, un arrêt et l’orange, le passage du vert au rouge, la quatrième couleur, à savoir le blanc, signifie que la voiture doit suivre celle qui la précède. Au début, les travaux réalisés par les chercheurs avaient pour unique objectif de fluidifier la circulation des véhicules et ne prenaient pas en considération le trafic piétonnier. Ils ont ensuite inclus la circulation des piétons dans la modélisation informatique et les résultats ont été positifs, aussi bien pour ceux-ci que pour les automobilistes. En effet, selon l’étude, l’ajout d’un quatrième feu réduirait le temps d’attente des véhicules, mais également celui des piétons et améliorerait leur sécurité.

Des feux d’intersection particulièrement efficaces pour les voitures autonomes

Les nouveaux feux d’intersection imaginés par les chercheurs de la NCSU permettent de fluidifier la circulation au niveau des carrefours et seraient plus efficaces avec un nombre élevé de voitures autonomes. En effet, ces dernières peuvent communiquer efficacement avec les feux de circulation routière et mieux coordonner leurs mouvements, pour réduire grandement le temps d’attente. D’après Ali Hajbabaie, si la majorité des automobilistes optaient pour des voitures autonomes, il serait possible de réduire la durée d’attente aux carrefours de 25 %, grâce aux feux d’intersection à quatre couleurs. Toutefois, selon le professeur agrégé en génie civil, bien que les véhicules autonomes ne se soient pas encore suffisamment démocratisés, le nouveau concept développé par son équipe devrait améliorer le temps de trajet, l’efficacité énergétique ainsi que la sécurité de toutes les voitures en circulation.

De nouveaux feux d’intersection encore loin d’être adoptés

Malgré les résultats encourageants des travaux menés par les chercheurs de la North Carolina State University, ils sont parfaitement conscients que les gouvernements n’adopteront pas encore les nouveaux feux d’intersection, dans un avenir proche. Par ailleurs, ils estiment que le nombre de voitures autonomes n’est pas encore suffisant pour que cette technologie puisse être réellement efficace. Actuellement, Ali Hajbabaie et son équipe prévoient de mettre en place un banc d’essai pour tester et expérimenter leur concept. Cette nouvelle étape de leur projet permettra de déterminer avec davantage de précision les défis liés à la mise en œuvre des feux à quatre couleurs, ainsi que le niveau de sécurité offert par les dispositifs. Outre la mise en place d’un banc d’essai, ils restent ouverts à tout partenariat avec d’autres acteurs, tels que des industriels, pour améliorer leur technologie. Plus d’informations sur la news de NCSU. Que pensez-vous de ces feux à quatre couleurs ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .