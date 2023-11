Le permis de conduire est souvent au centre des débats du gouvernement qui entend l’améliorer et agir pour la prévention routière. Même si les décisions prises fâchent de nombreux détenteurs du permis de conduire, finalement, elles sont mises en place et nous sommes bien obligés de les respecter. Souvenez-vous, il y a quelques dizaines d’années : les radars n’existaient pas et les ceintures de sécurité étaient en option… Aujourd’hui, il est évidemment impensable de ne pas boucler sa ceinture lorsque l’on prend le volant. Depuis quelques semaines, le permis de conduire des séniors agite la toile, le gouvernement et anime les débats. En Côte-d’Or, la préfecture tente une approche pour que les séniors reprennent des cours de conduite. Décryptage.

Pourquoi les séniors sont-ils sur la sellette ?

Dans ce département, comme dans de nombreux autres départements en France, les seniors sont impliqués dans un accident mortel sur trois. Les séniors ne sont pas de mauvais conducteurs, mais les règles du Code de la route évoluent et aucune mise à jour n’est réalisée en France. Dans une interview accordée à France Bleu Bourgogne, Philippe Surot, directeur de la prévention routière en Côte-d’Or, explique que cette mesure est préventive et qu’elle a pour objectif de réduire l’accidentologie des séniors. Il rappelle que dans ce département, 31 % des personnes impliquées dans un accident ont plus de 65 ans, alors qu’ils représentent seulement 22 % des conducteurs. Et même s’ils sont impliqués, le directeur précise que ce n’est pas toujours leur faute.

Pourquoi les séniors ont-ils plus d’accidents que les autres conducteurs ?

Parmi les 31 % de séniors impliqués dans un accident de voitures, tous n’en sont pas responsables, ils peuvent aussi être les victimes. Philippe Surot précise que la faute ne leur revient pas toujours, et leurs blessures sont souvent dues à leur fragilité physique ainsi qu’à leur âge. Par ailleurs, il souligne également le manque d’information des séniors quant aux modifications du Code de la route. Cette constatation étant, en réalité, valable pour la plupart des conducteurs, mais pas seulement pour les seniors. Prenons l’exemple simple d’un rond-point ? Qui parmi les plus anciens a réellement appris à le franchir ? Peu de personnes probablement. Et personne n’a jamais expliqué à ces « anciens détenteurs » comment aborder un rond-point.

Que propose la préfecture de Côte-d’Or aux seniors ?

Justement, le dispositif mis en place par la prévention routière promet d’apprendre à aborder un rond-point, mais ce sera une petite partie du programme. La préfecture entend aussi aborder les risques associés à la prise de certains médicaments pendant la conduite, l’importance de la planification des trajets, ainsi que les aptitudes physiques requises. L’objectif de ce dispositif est de susciter une prise de conscience, non pas de juger les conducteurs seniors. Pour ce faire, la préfecture a récemment distribué 75 000 sacs incitant à reprendre des cours de conduite dans les pharmacies de Côte-d’Or.

Pour mener à bien ce dispositif qui a vocation à protéger nos aînés et à leur permettre de conserver leur autonomie, la Prévention Routière de Côte-d’Or recherche de nouveaux volontaires pour animer les ateliers de prévention. Vous avez envie donner de votre temps ? Vous pouvez vous inscrire sur le site de la Prévention Routière de Côte-d’Or. Et vous, pour ou contre une remise à niveau pour les anciens conducteurs ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .