Voiture électrique : l’invention d’une ceinture de sécurité innovante qui fait gagner jusqu’à 20 % d’autonomie

Vous connaissez forcément ce slogan « Attachez votre ceinture, attachez-vous à la vie ». Lors de son obligation en 1973, elle a été fortement critiquée. Toutefois, il est indéniable aujourd’hui que boucler sa ceinture de sécurité peut vous sauver la vie. En revanche, qu’elle soit dans une voiture des années 1980 ou dans un modèle très récent, la ceinture de sécurité est restée la même. Elle n’a pas évolué et n’a jamais fait l’objet d’inventions ni d’innovations majeures. Lors du dernier CES de Las Vegas, une invention a pourtant attiré les curieux. L’équipementier allemand ZF présentait Heat Belt, une ceinture de sécurité chauffante qui pourrait vous permettre d’économiser votre batterie. Découverte.

Une ceinture chauffante pour quoi faire ?

À première vue, Heat Belt peut sembler un gadget qui surfe sur les économies d’énergies actuelles. Certes, les sièges chauffants sont bien agréables, mais ils ne sont pas d’une utilité essentielle ! La ceinture présentée par ZF pourrait atteindre la température corporelle de 37 °C en quelques secondes comme « une couverture chauffante ». En la diffusant sur la totalité de notre torse, elle permettrait de rester « au chaud » sans allumer le chauffage. L’équipementier s’est aperçu qu’il est plus efficace de réchauffer directement les occupants plutôt que l’habitacle entier. La ceinture Heat Belt chaufferait les passagers et l’intérieur du véhicule, sans consommer sur la batterie de la voiture.

Quelle importance pour les voitures électriques ?

Dans un véhicule thermique, le chauffage consomme évidemment, mais il ne risque pas de pomper toute l’énergie de votre batterie, car le moteur dégage une chaleur résiduelle. Dans une voiture électrique, ce n’est pas du tout la même configuration. Le chauffage des voitures électriques est assuré par la batterie. Lorsqu’il fait froid, plus vous tirez sur la batterie pour vous réchauffer, plus vous réduisez votre autonomie. Le moteur électrique ne dégage pas de chaleur résiduelle comme le cas d’un moteur thermique. Ainsi, vous réduisez votre autonomie de 15 à 20 % environ en roulant avec le chauffage allumé. “En combinaison avec des sièges chauffants, la ceinture de sécurité chauffante a le potentiel d’assurer rapidement le confort des occupants” explique ZF sur son site Internet.

Comment fonctionne cette ceinture innovante ?

La ceinture Heat Belt a été conçue par des ingénieurs et, en apparence, elle ressemble à une ceinture de sécurité classique. La différence réside dans de câbles électriques appelés conducteurs chauffants. Ces derniers se trouvent tissés directement dans la structure de la courroie comme des fils. Les éléments de contact des circuits chauffants ne gênent ni le fonctionnement de la ceinture ni l’utilisateur. L’ajout de cette technologie ne change rien non plus en matière de sécurité évidemment.

Quant à l’installation mise en place par les constructeurs, elle ressemble également à celle des ceintures traditionnelles. Concrètement, la ceinture se réchauffe immédiatement après le démarrage du véhicule. De plus, elle est évidemment plus efficace sur un t-shirt ou un pull plutôt que sur une grosse doudoune. Rappelons-le que ce type de vêtement ne doit pas être portée en conduisant, car il entrave les mouvements. Cela pourrait même vous coûter une amende de 6 000 € au Royaume-Uni. ZF estime que l’on peut gagner 20 km d’autonomie lors d’un long trajet hivernal en remplaçant le chauffage par ces ceintures chauffantes. Parfois ces 20 km sont ce qu’il vous manque pour atteindre la borne de recharge ! À méditer !