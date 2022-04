Quelle est la voiture électrique avec la plus grosse autonomie – comparatif de 150 véhicules

Lorsque l’on veut acheter une voiture 100% électrique, nous observons deux choses en premier lieu: l’autonomie, et le temps de chargement. Avec l’incroyable essor des voitures électriques ces dernières années, les constructeurs ont tous tenté d’être ceux qui proposaient la plus autonome de toutes. Des constructeurs désormais légendaires comme Lucid ou Tesla ont tout misé sur les voitures électriques… Mais quels sont les meilleurs en matière d’autonomie ? On attend justement Tesla, Audi, Lucid ou encore Nissan, mais qui aura la palme ?

L’autonomie, un sacré challenge pour les constructeurs !

Lorsque les voitures électriques ont commencé à apparaître dans le paysage automobile, elles ont été fort décriées pour leur manque d’autonomie justement. 200, 300 kilomètres, c’était alors le maximum atteint… Les bornes de rechargement étaient moins nombreuses et il fallait faire de longues pauses de chargement pour pouvoir repartir pour 200 kilomètres. Sur un trajet de 1000 kilomètres, cela pouvait vite devenir l’enfer ! En quelques années, tout a changé, elles sont maintenant capables d’avaler beaucoup de kilomètres, mais toutes n’ont pas la même autonomie. Voici le classement.

Comment a été réalisé ce classement ?

Attention, le classement réalisé par l’équipe Dewesoft ne concerne que l’autonomie de différents véhicules. Les voitures ont été testées à travers le monde pour donner une idée de ce qui se fait de meilleur en matière d’autonomie. Les performances moteurs, confort ou encore accessoires n’entrent pas en compte dans ce classement. Ils ont jugé l’un des points les plus importants pour un acheteur de voiture électrique.

Quel est ce classement ?

Il eut été facile de penser que les Tesla seraient en tête; il faut dire que le patron de l’enseigne, Elon Musk, vante sans cesse les mérites de ses véhicules… Et bien, pour cette fois, Monsieur Musk ne tiendra pas le haut de l’affiche. C’est son concurrent américain Lucid qui a lancé son premier modèle l’année dernière, qui tient le haut du classement avec six modèles aux six premières places… C’est un carton plein pour la marque californienne ! La première de toutes est la Lucid Air Dream R AWD avec une énorme autonomie de 837 kilomètres, soit, en fonction des modèles, une plus grande autonomie qu’un moteur à essence ou diesel !

Les 10 premières du classement sont :

Lucid Air Dream R AWD (roues 19 pouces) avec 837 kilomètres La Lucid Air G Touring AWD avec 830 kilomètres Lucid Air Dream R AWD (roues 21 pouces) avec 774 kilomètres La Lucid Air Dream P AWD (roues 19 pouces) avec 758 kilomètres Lucid Air G Touring AWD (roues 21 pouces) avec 755 kilomètres La Lucid Air Dream P AWD (roues 21 pouces) avec 726 kilomètres Bordrin iEV7 avec 705 kilomètres Arcfox α-T 653S avec 657 kilomètres LVCHI Venere Gran Turismo avec 657 kilomètres Thunder Power TP488C édition limitée avec 653 kilomètres

Comme vous pouvez le constater, la première Tesla arrive à la dixième place du classement des voitures électriques les plus autonomes. La première française n’est même pas dans les 150 premières: c’est la Renault Mégane E-Tech EV60 130 CV, avec seulement 365 kilomètres. Les constructeurs français semblent avoir manqué le coche en matière d’autonomie de véhicules électriques. Comme souvent, les Américains avaient probablement compris avant tout le monde que les voitures électriques étaient les voitures du futur !

Classement des 150 voitures éléctriques

Nom du véhicule Portée en “miles” Portée en kilomètres Lucid Air Dream R AWD (19”) 520 837 Lucid Air G Touring AWD (19”) 516 830 Lucid Air Dream R AWD (21”) 481 774 Lucid Air Dream P AWD (19”) 471 758 Lucid Air G Touring AWD (21”) 469 755 Lucid Air Dream P AWD (21”) 451 726 Bordrin iEV7 438 705 Arcfox α-T 653S 408 657 LVCHI Venere Gran Turismo 408 657 Thunder Power TP488C Limited Edition 406 653 Tesla Model S 405 652 Tesla Model S Long Range 405 652 Tesla Model S Long Range Plus 402 647 Mercedes EQS 450 Plus 398 640 Tesla Model S Plaid (19”) 396 637 Tesla Model S Performance (19”) 387 623 Roewe ER6 385 620 Arcfox α-S EV SR 377 607 Gyon Matchless 375 604 Aiways RG Natalie Quattro 375 604 GAC Trumpchi Aion V 80 375 604 Hongqi Red Flag E-HS9 375 604 Leap Motors C11 375 604 Arcfox ECF MARK5 373 600 BMW i4 e40 Gran Coupe 373 600 GAC Aion Y 372 599 Tesla Model X Long Range Plus 371 597 NIO ES8 EV 7 Long Range 363 584 Tesla Model 3 Long Range AWD 358 576 Lightyear One 357 575 Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ 351 565 Mercedes-Benz EQS 450 Plus 350 563 Xpeng P7 Pengyi AWD 349 562 Tesla Model S Plaid (21”) 348 560 Tesla Model X 348 560 Geely Geometry C 344 554 FAW VW ID.4 CROZZ 342 550 HiPhi X Launch Edition 4 Seat 342 550 Tesla Model X Performance (20”) 341 549 Mercedes-Benz EQS 580 4matic 340 547 Mercedes EQS 350 339 545 Lucid Air Pure 336 540 Tesla Model S 100D 335 539 Tesla Model S Performance (21”) 334 538 Tesla Model X Plaid (20”) 333 536 Mercedes EQE 350 332 535 Bordrin iV6 EV 331 533 Tesla Model 3 Long Range 330 531 Tesla Model Y Long Range AWD 330 531 Lucid Air Touring 329 530 SOL E50A 329 530 Tesla Model X Long Range 328 528 Byton K-Byte AWD 325 523 BYD TANG EV 600 325 523 Tesla Model 3 Long Range Performance AWD (18”) 322 518 GAC Trumpchi iA5 319 513 Hongqi Red Flag E-HS9 Performance 317 510 Chery ANT Pro 317 510 Weima EX6 Plus 316 509 Rivian R1S 316 509 Tesla Model S P100D 315 507 Tesla Model 3 Performance AWD 315 507 GAC Trumpchi Aion LX 60 314 505 Roewe Marvel R 314 505 Rivian R1T 314 505 BMW iX xDrive50 314 505 Geely Geometry A 313 504 Enovate ME7 SUV 313 504 Neta N03 313 504 Neta 520 U AWD 313 504 SERES SF5 313 504 SOL E40X 312 502 Tesla Model X Plaid (22”) 311 501 Enovate ME-S 310 499 Voyah FREE 310 499 Tesla Model 3 Long Range AWD Performance 310 499 Kia EV6 RWD (Long Range) 310 499 Beijing Hyundai Lafesta 306 492 Ford Mustang Mach-E RWD California Route 1 305 491 Tesla Model 3 Long Range Performance AWD (19”) 304 489 Tesla Model Y Performance AWD 303 488 Hyundai Ioniq 5 RWD (Long Range) 303 488 BMW iX M60 301 485 SF Motors SF5 EV 300 483 Range Rover Velar “Road Rover” 300 483 Ford Mustang Mach-E RWD Extended 300 483 Tesla Model X Performance (22”) 300 483 Tesla Model 3 Long Range Performance AWD (20”) 299 481 BMW i4 eDrive40 295 475 Tesla Model X 100D 295 475 JAC iEVS4 Luxury Zhiyue 294 473 SAIC VW ID.4X Prime 293 472 Tesla Model Y Performance AWD (21”) 291 468 Tesla Model X P100D 289 465 BAIC EU5 R600 EV 288 463 Tesla Model S Standard Range 287 462 Porsche Taycan Plus 286 460 Porsche Taycan GTS 286 460 BAIC BJEV EU7 EV 282 454 Leap Motors S01 460 282 454 TRAUM MEET 3 281 452 NIO ET7 150kWh 280 451 BMW i4 M50 280 451 Volkswagen ID.3 Pro S (4 places) 280 451 Volkswagen ID.3 Pro S (5 places) 280 451 Nissan Ariya 87kWh 277 445 Kia EV6 AWD (Long Range) 274 441 Ford Mustang Mach-E ER RWD 273 440 Tesla Model 3 RWD 272 438 Porsche Taycan 4S Plus 270 435 Porsche Taycan GTS Sport Turismo 270 435 Ford Mustang Mach-E AWD Extended 270 435 Ford Mustang Mach-E GT 270 435 Polestar 2 Single Motor 270 435 Volkswagen ID.5 Pro 267 430 Volkswagen ID.5 Pro Performance 267 430 Arcfox GT Street Edition 265 426 Audi Q4 Sportback e-tron 40 264 425 Tesla Model 3 Mid Range 264 425 BAIC EX3 R500 263 423 Maxus EUNIQ 5 LR 7 Pax 263 423 Tesla Model 3 Standard Range Plus RWD 263 423 BYD Qin D1 261 420 Audi e-tron GT quattro 261 420 Ford Mustang Mach-E ER AWD 261 420 Kia EV6 2WD (Long Range) 261 420 Nissan Ariya e-4ORCE 87kWh 261 420 Skoda Enyaq iV 80 261 420 Ford Mustang Mach-E GT Performance 260 418 Volkswagen ID.4 Pro 260 418 BAIC EX5 259 417 Tesla Model S 75D 259 417 Chevrolet Bolt EV 259 417 Tesla Model X Standard Range 258 415 Hyundai Kona Electric 258 415 GAC Mitsubishi Qizhi EV530 EV Eupheme 256 412 GAC Trumpchi Aion S 530 EV 256 412 Chevrolet Menlo 256 412 Hyundai Ioniq 5 AWD (Long Range) 256 412 Volkswagen ID.4 Pro Performance 255 410 Volkswagen ID.5 GTX 255 410 Hongqi Red Flag E-HS3 Long Range 254 409 Changan Eado ET 253 407 JAC iEV A60 253 407 JMC New Energy EX5 253 407 Fengon Scenic E3 EV SUV 253 407 Changan Oushang Keshang EV 253 407 Changan Oushang A600EV 253 407 Leap Motors T03 252 406 BAIC EC5 252 406 Audi e-tron GT RS 252 406 Audi Q4 e-tron 40 252 406 BYD Song Max EV 251 404 GAC Honda Everus Sport VE1 251 404 Jetour X70S EV 251 404 Borgward BXi5 251 404 Changan CS15 E-Pro 251 404 Dongfeng Honda X-NV 251 404 Arcfox GT Track Edition 250 402 Levdeo i9 EV 250 402 FAW Toyota IZOA EV 250 402 GAC Toyota C-HR EV 250 402 Chrysler Portal A-EV 250 402 Hawtai Sante Fe 7 XEV520 250 402 Tesla Model 3 Standard Range Plus 250 402 Volkswagen ID.4 1st 250 402 Volkswagen ID.4 Pro S 250 402 Polestar 2 Dual Motor 249 400 Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro 249 400 Skoda Enyaq iV 80x 249 400 Volkswagen ID.4 GTX 249 400 Chevrolet Bolt EUV 247 398 Hyundai Kona Electric 64 kWh 245 395 Porsche Taycan 245 395 Skoda Enyaq iV RS 245 395 Tesla Model Y RWD 244 393 Tesla Model Y Standard Range RWD 244 393 Kia Soul Electric 243 391 Audi Q4 e-tron quattro 241 388 Audi Q4 e-tron Sportback quattro 241 388 Volkswagen ID.4 AWD Pro S 240 386 Audi Q4 e-tron 45 quattro 239 385 Audi Q4 e-tron 50 quattro 239 385 BMW iX3 239 385 Hyundai Ioniq 5 2WD (Long Range) 239 385 Kia Niro Electric 239 385 BAIC EV12 238 383 Tesla Model X 75D 238 383 Audi e-tron GT 238 383 Toyota bZ4X FWD 236 380 Jaguar I-Pace 234 377 Jaguar I-Pace EV400 234 377 Audi e-tron Sportback 55 quattro 233 375 Subaru Solterra AWD 233 375 Toyota bZ4X AWD 233 375 Polestar 2 233 375 Audi RS e-tron GT 232 373 Kia EV6 RWD (Standard Range) 232 373 FAW Junpai D80E 231 372 Isuzu Taga EV 231 372 Zedriv GC2 EV 230 370 Ford Mustang Mach-E RWD 230 370 Kia e-Niro 64 kWh 230 370 Kia e-Soul 64 kWh 230 370 Mercedes EQC 400 4MATIC 230 370 MG ZS EV Long Range 230 370 Porsche Taycan 4S Perf Battery Plus 227 365 Audi e-tron 55 quattro 227 365 Renault Megane E-Tech EV60 130hp 227 365 Nissan Leaf (62 kWh battery pack) 226 364 Volvo C40 Recharge twin 226 364 FOTON V5 MPV 225 362 JMC Ford Territory 225 362 Luxgen U5 EV+ 225 362 Ideal EVS3 EV 224 360 Kia EV6 GT 224 360 Renault Megane E-Tech EV60 220hp 224 360 Ciwei Hedgehog EV400 223 359 Volvo XC40 Recharge twin 223 359 Haima E7 222 357 Haima E3 222 357 NEVS 9-3 EV 222 357 Audi e-tron 222 357 Audi e-tron quattro 222 357 Mercedes EQA 250 221 355 FAW Besturn X40 EV460 SUV 220 354 Tesla Model 3 Standard Range 220 354 Hyundai Ioniq 5 RWD (Standard Range) 220 354 BAIC EX400L / ET400 219 352 Thunder Power Chloe EV 219 352 Audi e-tron Sportback 218 351 Audi e-tron Sportback quattro 218 351 BMW iX xDrive40 217 350 CUPRA Born 150 kW – 58 kWh 217 350 Mercedes EQA 300 4MATIC 217 350 Mercedes EQA 350 4MATIC 217 350 Volkswagen ID.3 Pro 217 350 Volkswagen ID.3 Pro Performance 217 350 Nissan Leaf SV/SL (62 kWh battery pack) 215 346 Porsche Taycan 4 Cross Turismo 215 346 Porsche Taycan 4S Cross Turismo 215 346 CUPRA Born 170 kW – 58 kWh 214 345 Ford Mustang Mach-E SR RWD 214 345 Porsche Taycan Turbo 212 341 Audi e-tron S Sportback (20”) 212 341 MG Marvel R 211 340 MG MG5 Electric 211 340 MG MG5 EV Long Range 211 340 Volvo XC40 Recharge Pure Electric 75 kWh 211 340 Zedriv GX5 211 340 Ford Mustang Mach-E AWD 211 340 JMC T500EV Pickup 209 336 Audi e-tron S Sportback 55 quattro 208 335 Mercedes EQB 300 4MATIC 208 335 Mercedes EQB 350 4MATIC 208 335 Nissan Ariya 63kWh 208 335 Volvo XC40 AWD BEV 208 335 Audi e-tron S (20”) 208 335 JAC iEV330P EV 206 332 Aiways U5 205 330 Ford Mustang Mach-E SR AWD 205 330 MG Marvel R Performance 205 330 Skoda Enyaq iV 60 205 330 Porsche Taycan Turbo Cross Turismo 204 328 Porsche Taycan Turbo S Cross Turismo 202 325 Nissan Leaf e+ 202 325 Porsche Taycan Turbo S 201 323 Haima FSTAR MPV 200 322 Porsche Taycan Perf Battery 200 322 Porsche Taycan 4S Perf Battery 199 320 Audi e-tron S 55 quattro 199 320 Kia EV6 2WD (Standard Range) 199 320 Mercedes EQV 300 Extra-Long 199 320 Mercedes EQV 300 Long 199 320 SAIC VW e-Tharu EV 197 317 Renault Zoe ZE50 R110 196 315 Volvo XC40 Recharge Pure Electric 67 kWh 196 315 Han Teng Happiness e+ 194 312 Ora ES11 193 311 Ora Good Cat LR 193 311 Tata Nexon EV 193 311 Hyundai Ioniq 5 2WD Standard Range 193 311 Renault Zoe ZE50 R135 193 311 BYD e2 EV (ELB) 191 307 FQT Motor EX7 191 307 Ruichi Jinguo S513 EV 191 307 JMC E180 EV 191 307 Leopaard CS3 EV 191 307 Henan Suda SD01 191 307 BYD e1 191 307 BYD S2 191 307 Saleen Mai Mai EV 191 307 Dongfeng Nissan Ruiqi 6 Single Cab 191 307 Tata Tigor EV 190 306 Dorcen E20 189 304 JMC New Energy EV3 189 304 Haima E1 EV 189 304 Dorcen G60E EV SUV 188 303 BAIC EC3 188 303 Singulato iC3 188 303 JMC Yusheng S330 EV 188 303 Ideal EV5 188 303 Venucia D60 187 301 BYD e6 187 301 Audi e-tron S Sportback (21/22”) 185 298 Audi e-tron Sportback 50 quattro 183 295 Audi Q4 Sportback e-tron 35 183 295 MG MG5 EV 183 295 Skoda Enyaq iV 50 183 295 Audi e-tron S (21-inch or 22”) 181 291 SsangYong Korando e-Motion 180 290 Audi Q4 e-tron 35 177 285 Opel Corsa-e 177 285 Peugeot e-208 177 285 Volkswagen ID.4 Pure 177 285 Volkswagen ID.4 Pure Performance 177 285 FQT Motor M70L EV 175 282 Audi e-tron 50 quattro 174 280 Venucia T60 171 275 CUPRA Born 110 kW – 45 kWh 171 275 Volkswagen ID.3 Pure Performance 171 275 Hyundai Ioniq Electric 170 274 Changhe EV5 Long Range 169 272 FAW VW e-Golf 169 272 FAW VW e-Bora 169 272 Seres 3 168 270 Ideal EV3 166 267 Audi Q2 L 30 e-tron 165 266 Citroen e-C4 165 266 Peugeot e-Traveller 75 kWh (Standard Range) 165 266 Zedriv GT3 EV 163 262 Changjiang E260 163 262 DS 3 Crossback E-Tense 162 260 MG ZS EV Standard Range 162 260 Peugeot e-Traveller 75 kWh (Long Range) 162 260 Levdeo i5 EV 159 256 Karry “YoYo” 159 256 Zhi Dou D5 EV SUV 159 256 Opel Mokka-e 158 255 Peugeot e-2008 SUV 158 255 Renault Zoe ZE40 R110 158 255 Min’an ET-5 157 253 Karry Dolphin EV LDV 157 253 Dongfeng Renault City K-Ze 156 251 eGT ENO 156 251 Baojun E200 156 251 Citroen e-SpaceTourer M 75 kWh 155 250 Citroen e-SpaceTourer XL 75 kWh 155 250 Hyundai Kona Electric 39 kWh 155 250 Opel Zafira-e Life L 75 kWh 155 250 Opel Zafira-e Life M 75 kWh 155 250 Toyota PROACE Verso L 75 kWh 155 250 Toyota PROACE Verso M 75 kWh 155 250 BMW i3 153 246 Renault Megane E-Tech EV40 130hp 152 245 QYEV Xiaozun 150 241 Nissan Leaf (40 kWh battery pack) 149 240 Maxus EV30 MPV 5 147 237 BMW i3 120 Ah 146 235 Fiat 500e 3+1 146 235 Fiat 500e Hatchback 42 kWh 146 235 Kia e-Niro 39 kWh 146 235 Lexus UX 300e 146 235 Fiat 500e Cabrio 143 230 Kia e-Soul 39 kWh 143 230 JAC iEV7s 140 225 Nissan Leaf (35 kWh battery pack) 140 225 Mercedes EQV 250 Extra-Long 134 215 Mercedes EQV 250 Long 134 215 Kia Bongo III 131 211 Hyundai Porter II Electric 131 211 Iveco Wolfson EV 130 209 Changan Niou II EV 128 206 SEAT Mii Electric 127 205 Volkswagen e-Up! 127 205 JMC Teshun L500 Long Wheel EV 125 201 Volkswagen e-Golf 125 201 Citroen e-Berlingo M 50 kWh 124 200 Opel Combo-e Life 50 kWh 124 200 Peugeot e-Rifter 50 kWh (Standard Range) 124 200 Renault Kangoo ZE 124 200 Strom Motors R3 124 200 Citroen e-Berlingo XL 50 kWh 121 195 Opel Combo-e Life XL 50 kWh 121 195 Peugeot e-Rifter 50 kWh (Long Range) 121 195 MINI Cooper SE Hardtop 2-door 114 183 DMAZING XVISTA VC3 113 182 Leading Ideal One 113 182 Citroen e-SpaceTourer M 50 kWh 112 180 Citroen e-SpaceTourer XS 50 kWh 112 180 Opel Zafira-e Life M 50 kWh 112 180 Opel Zafira-e Life S 50 kWh 112 180 Peugeot e-Traveller 50 kWh (Long Range) 112 180 Peugeot e-Traveller 50 kWh (Standard Range) 112 180 Peugeot e-Traveller Compact 50 kWh 112 180 Toyota PROACE Verso M 50 kWh 112 180 Citroen e-SpaceTourer XL 50 kWh 109 175 Opel Zafira-e Life L 50 kWh 109 175 Toyota PROACE Verso L 50 kWh 109 175 MG Ezs 106 170 Dacia Spring Electric 106 170 Honda e 106 170 Honda e Advance 106 170 Venucia Qichen e30 105 169 Levdeo i3 Comfort Edition EV 100 161 Mazda MX-30 100 161 Renault Kangoo Maxi ZE 33 99 160 Zacua MX3 99 160 Dayun ES3 99 160 Ruili Ruili DoDa EV160 97 156 Zinoro 1E 94 151 Sitech Lite 94 151 SERES SF5 EVR AWD 94 151 SOL E10X (15 kWh) 93 150 Honda Clarity EV 89 143 Mahindra E Verito 86 138 Fiat 500e 84 135 Fiat 500e Hatchback 24 kWh 84 135 Renault Twingo Electric 81 130 Mahindra e2o 75 121 Changhe EC100 63 101 Fengon Scenic E3 EVR 63 101 Smart EQ fortwo cabrio 59 95 Smart EQ forfour 59 95 Kandi K27 59 95 smart EQ fortwo (coupe) 58 93 smart EQ fortwo (convertible) 57 92

