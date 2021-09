Lucid Motors : une voiture électrique avec 200 kilomètres d’autonomie de plus que la Tesla Model S

LUCID AIR ! Ces deux petits mots doivent donner quelques sueurs froides à Elon Musk, le fantasque patron de Tesla ! Alors que le milliardaire américain se targue depuis quelques années de fabriquer les voitures électriques les plus autonomes au monde, Lucid Motors vient empiéter sur ses platebandes ! A l’heure actuelle, les Tesla possède effectivement la plus grande autonomie, mais la Lucid Air Dream Edition Range pourrait aligner 200 kilomètres de plus que la Tesla Model S Long Range !

Avec cette annonce fracassante, Lucid Air va-t-il relancer la guerre de l’autonomie des voitures électriques ? Et pousser Tesla à revoir ses copies pour obtenir encore plus d’autonomie ? C’est fort possible, mais découvrez plutôt en quoi la Lucid Air Dream bat la Tesla Model S !

Lucid Motors promet une autonomie record !

Lucid Motors est un constructeur d’automobiles électriques basé en Californie, le premier modèle, la Lucid Air est produit depuis 2020. Sur le site d’information TechCrunch, Lucid Motors révèle que son modèle Lucid Air Dream Edition Range sera bientôt commercialisé. Mais le constructeur révèle également que la version Dream Edition devrait posséder des pneus 19’’, développer une puissance de 933 chevaux… Et afficher une autonomie record de 838 kilomètres ! 838 kilomètres ! Ce serait donc environ 200 kilomètres de plus que la Tesla Model S Long Range. La Tesla qui affiche actuellement la meilleure autonomie du marché ne possède « que » 651 kilomètres.

Peter Rawlinson, directeur technique et PDG de Lucid Group et ancien ingénieur sur Tesla assure que c’est grâce à la batterie de 900 volts que sa voiture électrique peut battre l’actuel record d’autonomie ! Notons qu’avec des pneus 21’’, l’autonomie de la Lucid Air tomberait à 774 kilomètres !

Lucid Motors prévoit plusieurs modèles dans les mois à venir, mais aucune date précise n’a encore été dévoilée. Concernant les prix, il se murmure que le modèle de base devrait être proposé à 66 000 € environ (77400$). Pour le modèle avec l’autonomie record, la Lucid Air Dream Edition, il faudra compter environ 144000€ (169000$). D’autres versions sont prévues comme la version Air Touring avec un prix de base à 81000€ (95000$) ou le Grand Touring qui débuterait à 118000€ (139000$).

Le prix des voitures électriques en baisse

Aujourd’hui, les voitures électriques sont encore plus chères à l’achat que les voitures thermiques, mais cela devrait changer. Au fil du temps, le prix des voitures électriques baisse. Qui plus est, elles bénéficient de nombreuses aides gouvernementales qui font encore baisser les prix. Et, d’après BloombergNEF (BNEF), les véhicules électriques commenceront à coûter moins cher à la construction à partir de 2027. Les véhicules électriques pourraient alors représenter 100% des ventes de voitures neuves d’ici 2035.

La parité vente de voiture électrique, vente de voiture thermique pourrait atteindre l’équilibre dès 2025, ou, au plus tard en 2027. Et dès 2030, une voiture électrique pourrait revenir moins chère à l’achat qu’une voiture thermique. Nous prenons en compte uniquement le prix d’achat… Si l’on en croit certains spécialistes, la voiture électrique reviendrait également moins chère à entretenir et à assurer… Mais tous les spécialistes ne sont pas en harmonie sur le coût d’entretien ! Nous semblons bien nous diriger vers le tout électrique… C’est en tout cas, ce que prédisent les spécialistes !