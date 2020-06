Lucid Motors : sa berline tout électrique sera dévoilée en septembre

La famille des voitures électriques ne cesse de s’agrandir ! Le marché va bientôt accueillir un tout nouveau modèle haut de gamme : la Lucid Air, une berline de luxe tout électrique que son constructeur, Lucid Motors, compte dévoiler au public en septembre prochain.

Que sait-on de cette berline électrique de luxe ? Lucid Motors a annoncé son intention de dévoiler sa berline électrique « Air » lors d’un événement en ligne qui se tiendra le 9 septembre 2020. Durant cette date, les amateurs de voitures propres pourront découvrir les designs intérieurs et extérieurs de la Lucid Air. De nouveaux détails sur les caractéristiques et le prix de la voiture seront également dévoilés.

En attendant cette date, Lucid Motors préfère entretenir le mystère sur la configuration de sa voiture électrique haut de gamme. Certaines rumeurs affirment cependant que la version finale de la Lucid Air pourrait bien garder certaines caractéristiques du prototype : une autonomie de 640 km, des batteries de 130 kWh ou encore une vitesse de pointe de 320 km/h.

Les premières livraisons sont pour 2021

Alors que les précommandes de la Lucid Air sont ouvertes depuis début 2020, tous ceux qui ont déjà hâte de se glisser au volant de leur berline électrique devront cependant faire preuve de patience. Lucid Motors a en effet prévenu que son premier lot de voitures ne sera pas commercialisé. Le constructeur a indiqué que les premières livraisons du modèle ne sont finalement prévues que pour l’année prochaine, début 2021. À préciser qu’en France, les pré-réservations sont ouvertes depuis janvier dernier, avec un apport de 900 euros remboursable.

Crédit Photo : Lucid

Une voiture qui se fait attendre

Petit nouveau dans le secteur des voitures électriques, Lucid Motors avait présenté sa berline électrique de luxe en 2017, avec l’intention de la commercialiser l’année suivante. La firme californienne a cependant rencontré quelques problèmes qui l’ont contraint à revoir ses plans : la Lucid Air n’est finalement lancée qu’avec deux, voire trois ans de retard.

Le constructeur avait prévu de présenter sa voiture électrique durant le Salon international de l’auto de New York (NYIAS), mais l’événement avait cependant été annulé à cause de la pandémie de Coronavirus. Les amateurs devront ainsi patienter jusqu’au 9 septembre 2020 pour découvrir enfin la Lucid Air et en savoir plus sur ses caractéristiques.