Voiture électrique : Juice dévoile une borne de recharge prête à l’emploi avec batterie (466 kWh)

L’univers des voitures électriques est en plein essor. Selon un rapport du cabinet Deloitte, les véhicules électriques et hybrides rechargeables devraient représenter 32 % des véhicules en circulation en 2030. Face à cette perspective pour le moins prometteuse, les entreprises font preuve de créativité dans l’espoir de se faire un nom sur ce marché en pleine expansion. La multinationale suisse Juice Technology est justement l’une de ces références dans le domaine des solutions de recharge pour les voitures électriques. Pour consolider son offre, elle vient de lancer une nouvelle borne de recharge rapide qui a la particularité d’intégrer une batterie et de pouvoir être déployée en seulement une heure.

Un EMS ultra-sophistiqué

Le nouveau système, baptisé Juice Ultra 2 Battery, permet une recharge rapide de la voiture via une connexion directe à une prise de courant conventionnelle. Il renferme un accumulateur lithium-ion géré par un EMS (système de gestion de l’énergie) ultra-sophistiqué pour garantir un fonctionnement sûr et efficace en toutes circonstances. L’idée consiste à recharger la batterie pour atteindre après un certain temps un niveau de charge élevé en dépit d’une faible puissance de connexion au réseau. La charge accumulée pourra ensuite être utilisée pour recharger rapidement un véhicule électrique grâce à une puissance de sortie totale de 210 kW.

Jusqu’à 466 kWh

La Juice Ultra 2 Battery adopte deux points de distribution de charge accusant respectivement une puissance maximale de 60 kW et de 150 kW. La capacité de stockage totale est de 466 kWh. Juice Technology a prévu des options de charge modulaires afin de s’adapter à divers besoins et scénarios. L’autre avantage du système est qu’il est possible de recharger la batterie en continu ou à intervalles réguliers. De cette façon, on évite de la recharger pendant les heures de pointe où les coûts de l’électricité sont généralement élevés. Finalement, le dispositif a été conçu dans le but de permettre à l’utilisateur de bénéficier des avantages combinés d’une charge rapide en CC et d’une borne de recharge flexible et facile à utiliser.

Une interface tactile

Par ailleurs, le nouveau produit de la firme helvétique est certifié IP65. Cela signifie qu’il est étanche à l’eau et à la poussière. Il a même été conçu pour fonctionner dans une plage de température de -25 °C à 55 °C. On notera aussi le fait que le dispositif peut être couplé avec une installation solaire photovoltaïque. Juice Technology l’a équipé d’un écran tactile de 19 pouces, d’un système d’alarme anti-incendie et d’un interrupteur d’urgence. Enfin, sachez que la Juice Ultra 2 Battery est compatible GSM, LTE, LAN et WLAN pour le monitoring à distance. Plus d’infos : juice.world. Que pensez-vous de cette borne de recharge couplée à une batterie ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .