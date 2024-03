La start-up Apollo-Power fabrique des panneaux solaires légers et flexibles qui s’adaptent à TOUTES les surfaces

C’est en 2014 que son PDG Oded Rosenberg et son directeur technique Eran Mimon ont fondé Apollo Power. Œuvrant dans le domaine des énergies renouvelables, plus précisément dans le secteur de l’énergie solaire, la société est connue pour ses films solaires flexibles, légers et durables. L’efficacité n’est pas en reste. Ceux-ci ont la particularité de pouvoir être appliqués à différents types de surfaces pour produire au final de l’électricité. Compte tenu justement de cette possibilité, les panneaux solaires d’Apollo Power sont adaptés aux voitures, aux bateaux, aux avions et aux toits, pour ne citer que ces quelques exemples.

Des panneaux solaires légers

Dans sa version de base, le panneau solaire flexible de la marque israélienne accuse une surface de 12 m². Sa masse surfacique est d’environ 3 kg par m². À titre de comparaison, les modules solaires au silicium conventionnels pèsent en général entre 11 et 12 kg par m². Comme indiqué en début d’article, la firme travaille en étroite collaboration avec des constructeurs automobiles. C’est le cas, par exemple, d’Audi qui peut désormais utiliser la solution photovoltaïque révolutionnaire sur ses véhicules électriques. Il faut savoir que les deux entreprises ont été couronnées lors du JEC Innovation Award 2022 pour avoir créé un toit solaire innovant pour voiture électrique.

D’autres constructeurs parmi les clients

Volkswagen s’intéresse aussi à cette technologie. Grâce à un contrat à hauteur de 33 millions d’euros, lequel porte sur 10 ans, la marque allemande devrait pouvoir équiper certaines de ses voitures du film solaire dès juillet prochain. Selon les informations, d’autres constructeurs désirent travailler et collaborer avec Apollo Power. Parmi eux figureraient Geely, Renault et Hyundai. Il convient de noter que le rouleau solaire de la société a également été finaliste d’un concours organisé dans le cadre du salon Intersolar Europe 2023. Les tests réalisés par Apollo Power ont démontré que son produit pouvait aider à réduire la consommation de carburant de 5 à 8 % sur un véhicule hybride.

Bientôt une usine de grande envergure

En France, la technologie solaire photovoltaïque d’Apollo Power sera bientôt installée dans un centre logistique d’Amazon. Le site accueillera 5 000 m² de modules solaires. Le produit de l’entreprise israélienne sera également utilisé pour recouvrir un trottoir de 50 m². Le but est de permettre aux employés de recharger leurs vélos et scooters électriques. Enfin, sachez qu’Apollo Power a annoncé l’année dernière son intention de construire la plus grande usine de production de films solaires flexibles au monde.

Celle-ci sera entièrement automatisée et s’étendra sur une superficie de 11 000 m². On sait aussi qu’elle se situera dans le parc scientifique et industriel Mevo Carmel de Yokneam, dans le nord d’Israël. Sa capacité de production prévue est de 1,5 million de m² par an. Plus d’infos : apollo-power.com. Que pensez-vous de ces films solaires ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .