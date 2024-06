Il transforme la batterie d’une Nissan Leaf de 2017 en dispositif de stockage énergétique résidentiel

Comme les batteries résidentielles, celles des voitures électriques sont conçues pour stocker de l’électricité. Il est donc théoriquement possible de les utiliser à d’autres fins. Il existe déjà sur le marché des véhicules électriques capables d’alimenter une maison ainsi que des accessoires spécifiques permettant de bénéficier de cette fonctionnalité. Cependant, il s’agit pour la plupart de solutions tierces qui nécessitent un investissement important. Pour contourner cette réalité, le vidéaste derrière la chaîne YouTube Dala’s EV Repair s’est servi de la batterie d’une Nissan Leaf pour construire son propre dispositif de stockage d’énergie domestique.

Un expert en bricolage

Il faut savoir que le Youtubeur n’en est pas à ses débuts en matière de bricolage de véhicules électriques. Sa chaîne compte déjà un certain nombre de vidéos consacrées à la mobilité électrique. Parmi celles-ci figurent des contenus explorant la manière dont les voitures électriques et leurs composants peuvent être exploités pour faciliter la vie quotidienne et économiser de l’argent. Le projet de batterie domestique s’inscrit justement dans cet objectif. Il vise à nous conscientiser sur le fait qu’il existe des techniques ingénieuses pour recycler les pièces de tels engins. Dans la vidéo, l’expert en bidouillage a réutilisé la batterie d’une Nissan Leaf pour alimenter son atelier. À noter que ce dernier disposait déjà sur son toit des panneaux solaires totalisant une puissance de 7 kW.

Profiter d’une énergie renouvelable

Pour mener à bien le projet, le vidéaste a dû mettre en œuvre ses compétences en électricité, en électronique et en informatique. Autant dire qu’il s’agit d’une approche qui n’est pas faite pour tout le monde. Comme vous l’aurez compris, la batterie récupérée à partir d’une Nissan Leaf de 2017 est utilisée pour stocker l’énergie produite par les modules solaires afin de pouvoir alimenter des appareils électriques 24 h/24 et 7 j/7. En plus de l’accumulateur, le système développé par le Youtubeur comprend un onduleur Fronius Gen 24 ainsi qu’un microcontrôleur LilyGo ESP32. Le Géo Trouvetou a même développé un logiciel pour gérer l’ensemble des équipements.

Compatible avec la batterie d’autres VE

Le programme que Dala a baptisé « Battery-Emulator » a été rendu disponible sur GitHub pour que d’autres personnes puissent l’utiliser dans des projets similaires. À ce sujet, sachez que celui-ci prendrait également en charge les batteries d’autres voitures électriques, dont la Nissan e-NV200, les Tesla Model S, 3, X et Y et la Hyundai Kona. Bien sûr, en plus des équipements mentionnés ci-dessus, l’installation de Dala’s EV Repair comprend d’autres accessoires et appareils pour garantir un fonctionnement sûr et optimal.

Difficile de déterminer si de telles installations deviendront courantes, mais je dois dire qu’il s’agit d’un concept passionnant qui ne manquera certainement pas de faire des adeptes. Plus d’infos : dalasevrepair.fi. Que pensez-vous de l’idée de cet ingénieux personnage ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .