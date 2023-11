Ecologene, l’invention d’un générateur solaire autonome et mobile utilisant des batteries de Tesla recyclées

L’autoconsommation énergétique consiste à consommer sa propre production d’énergie provenant d’un système de panneaux solaires ou d’éoliennes domestiques. Elle peut être partielle ou totale, individuelle ou collective. Fin juin 2023, quelque 325 939 auto-consommateurs d’électricité individuels ont été recensés en France. Une hausse de 77 % a ainsi été constatée par rapport à fin juin 2022. Le développement de ce mode de production et de consommation d’énergie aide grandement à atténuer la tension sur le réseau en hiver et en été. En effet, pour certains ménages, ce concept d’autoconsommation est un moyen de se protéger de la flambée des prix de l’électricité ces dernières années.

Sur le marché, il existe un large choix de solutions photovoltaïques répondant aux différents besoins des utilisateurs. Certaines sont prévues pour être installées sur le toit d’un bâtiment, d’autres sur le balcon, sur la façade ou encore dans le jardin. Elles devraient être branchées à des batteries si l’on veut utiliser ultérieurement l’énergie excédentaire générée. En vue de proposer une solution plus flexible et plus complète, Vincent Theven, expert en énergies renouvelables, a eu l’idée d’inventer un générateur d’électricité photovoltaïque mobile, qui peut être personnalisé en fonction des exigences des clients. Le point sur cette technologie innovante.

Comment est fabriqué ce générateur d’électricité ?

Cet inventeur français a déclaré au journal Le Parisien qu’il a déjà conçu différentes solutions photovoltaïques destinées à l’autoconsommation ou à la revente d’électricité à EDF. Mais face à la concurrence de plus en plus forte dans ce secteur, son activité s’est temporairement interrompue. C’est à ce moment-là que cet entrepreneur a eu l’idée de relancer son activité, en développant une technologie de production d’électricité verte plus abordable et plus adaptée aux besoins des clients. Il a ainsi mis au point la centrale électrique solaire Ecologene, qui a été tout d’abord intégrée dans une caisse, puis dans une armoire.

Et récemment, il a lancé la nouvelle version installée dans une mini-remorque pour la rendre mobile et utilisable n’importe où. En effet, Vincent Theven a construit cette remorque productrice d’électricité à partir de batteries recyclées de Tesla. Une fois chargée, elle serait capable de fournir une autonomie variant de quelques heures à plusieurs jours selon l’utilisation. Ce générateur autonome peut être rechargé sur secteur ou par l’énergie photovoltaïque. Il fonctionne sans bruit, ni rejet de gaz à effet de serre, ni odeur de carburant désagréable.

Quelles sont ses diverses applications ?

Selon leur concepteur, les quatre variantes de générateur autonome d’électricité Ecologene sont en mesure de délivrer des puissances de 0,5 à 180 kVA. Le modèle mobile avec remorque peut être utilisé pour recharger des voitures électriques en panne par exemple. Il peut également servir à alimenter en électricité une maison, un local professionnel, une usine, un chantier de construction hors réseau, etc. Il peut remplacer un groupe électrogène bruyant, encombrant et polluant.

Cette centrale électrique solaire serait efficace et fiable. À l’aide d’une application gratuitement téléchargeable sur Smartphone, elle peut être pilotée et surveillée à distance. D’après l’inventeur, les différentes gammes de générateur Ecologene ont été testées et éprouvées. Elles sont actuellement disponibles à l’achat et à la location et à l’essai en France. Mais elles pourraient également être déployées à l’étranger. Par ailleurs, des projets sont déjà en cours en Afrique du Nord et de l’Ouest. Plus d’informations : Ecologene.fr. Que pensez-vous de cette invention ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Abonnez-vous à Abonnez-vous à NeozOne sur Google News pour ne manquer aucune invention et innovation !