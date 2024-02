L’invention d’un panneau solaire flexible plus fin que le papier

Les panneaux solaires en silicium constituent près de 95 % des modules solaires disponibles sur le marché. Cette part importante qu’elle occupe ne signifie pas toutefois que la technologie est dépourvue de défauts. D’ailleurs, c’est pour cette raison que les constructeurs s’intéressent de plus en plus aux cellules solaires à pérovskite. Effectivement, les cellules solaires à base de silicium présentent deux inconvénients majeurs. Le premier est leur efficacité de conversion qui reste limitée à 26 %. Le deuxième concerne leur épaisseur qui est généralement comprise entre 0,15 mm et 0,18 mm. Cela a pour effet de rendre difficile, voire impossible, leur utilisation dans des applications qui nécessitent des modules solaires photovoltaïques flexibles et légers.

Une percée chinoise

Dans un nouvel article publié dans la revue Nature, un groupe de recherche dirigé par Li Yang, professeur à l’Université des sciences et technologies du Jiangsu (JUST), en Chine, affirme avoir réussi à résoudre ces problèmes. À noter que l’étude a été menée en partenariat avec des chercheurs de la société LONGi Green Energy Technology basée dans la ville chinoise de Xian et de l’Université Curtin en Australie. L’équipe est parvenue à mettre au point un panneau solaire en silicium cristallin d’environ 50 μm (ou 0,05 mm) d’épaisseur. Fait intéressant, celui-ci peut être plié.

Plus fin que le papier

Certes, on ne peut pas plier le nouveau module solaire photovoltaïque en deux comme une feuille de papier, mais d’après ses concepteurs, il est suffisamment souple pour pouvoir être enroulé sans risquer de se casser. « Nous avons mis au point des cellules en silicium cristallin d’une épaisseur de 50 micromètres – plus fines qu’une feuille de papier A4 – qui peuvent être pliées en rouleau et qui sont beaucoup plus efficaces que les cellules conventionnelles », a déclaré le professeur Li Yang. En plus de cette propriété physique révolutionnaire, le dispositif a atteint une efficacité sans précédent.

Diverses utilisations possibles

Effectivement, lors des essais, l'appareil a affiché un rendement de conversion de plus de 26 %. En plus de ce prototype ultra flexible et ultra efficace, les chercheurs ont créé plusieurs autres cellules solaires ayant une épaisseur allant de 0,05 mm à 0,13 mm. Ceux-ci ont également dépassé les 26 % en termes d'efficacité. Le professeur Li Yang et ses collaborateurs ne comptent pas en rester là. Ils envisagent entre autres de mettre au point des modules solaires en silicium encore plus efficaces et plus flexibles qui pourraient un jour être utilisés pour alimenter des drones, des engins spatiaux, des dirigeables ou encore des appareils intelligents portables. Plus d'infos : nature.com.