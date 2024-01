Panneau solaire : une cellule solaire à contact arrière à hétérojonction atteint une efficacité record de 27,09 %

Le géant chinois de l’énergie solaire LONGi a établi une nouvelle norme pour les cellules solaires à contact arrière à hétérojonction. Il a réalisé une percée qui a permis d’atteindre un nouveau record d’efficacité pour cette technologie largement convoitée. Les résultats, publiés dans un communiqué publié plus tôt ce mois-ci, décrivent une solution qui repose sur un nouveau processus de façonnage entièrement effectué au laser. Effectivement, le processus de photolithographie utilisé actuellement pour structurer les cellules solaires à contact arrière coûte cher. Avec sa nouvelle technologie, LONGi affirme avoir trouvé une solution pour changer la donne.

Plus efficace, moins cher

Grâce à ce nouveau processus, l’entreprise chinoise a atteint une efficacité de conversion de 27,09 %. Cela constitue un nouveau mondial pour l’efficacité des cellules solaires à contact arrière à hétérojonction en silicium cristallin. Comme indiqué plus haut, ce résultat a été certifié par l’Institut de recherche sur l’énergie solaire Hamelin (ISFH) en Allemagne. À noter que LONGi avait déjà annoncé un record d’efficacité de 26,81 % un an auparavant. Autant dire qu’elle continue d’innover afin d’améliorer le rendement énergétique des panneaux solaires photovoltaïques. En plus de ce nouvel exploit, ce qui est également intéressant, c’est que le processus de modelage au laser est beaucoup moins coûteux que le processus de photolithographie conventionnel.

Une baisse de l’utilisation de couches d’oxyde conductrices transparentes

Rappelons que le mois dernier, la même société a affirmé avoir atteint un rendement de conversion de 33,9 % avec une cellule solaire tandem pérovskite-silicium. Sauf que le record nouvellement établi est plus utile dans l’immédiat dans la mesure où les cellules solaires à contact arrière à hétérojonction sont déjà disponibles sur le marché. En plus des avantages mentionnés ci-dessus, l’autre atout de cellules à contact arrière à hétérojonction par rapport aux cellules solaires bifaciales à hétérojonction est leur capacité à réduire l’utilisation de couches d’oxyde conductrices transparentes.

Moins d’indium

L’équipe R&D de LONGi a inventé une couche d’oxyde conductrice transparente à base d’indium. En comparaison avec les cellules solaires bifaciales à hétérojonction classiques, la nouvelle cellule créée par la firme chinoise utilise un cinquième d’indium en moins. Cela contribuera également à la réduction des coûts. « L’innovation est au cœur de la compétitivité des entreprises et LONGi s’engage à “tirer le meilleur parti de l’énergie solaire pour construire un monde vert”. Chez LONGi, nous pensons que le photovoltaïque jouera un rôle crucial dans la transition énergétique mondiale », a déclaré Li Zhenguo, PDG de LONGi. Plus d’infos : longi.com.