Turn2Sun : un étonnant système hybride solaire/éolien à 2 500 m d’altitude dans les Alpes Suisses

Dans le contexte actuel marqué par la transition énergétique, les ingénieurs cherchent tous les moyens inimaginables pour produire de l’énergie propre dans le monde. Malgré leurs intermittences, les technologies photovoltaïques et éoliennes sont actuellement les plus répandues. On en trouve sur les toits des bâtiments, dans les jardins, au bord des autoroutes, au-dessus des parkings, sur de vastes terrains, au large des côtes, etc. ArmaSuisse Immobilier et Turn2Sun ont un projet encore différent en optant pour des sites plutôt inhabituels, en milieu alpin. Ce nouvel emplacement pourrait représenter un potentiel exceptionnel pour produire localement de l’électricité à partir du vent et du soleil. Une idée intéressante quand on sait que les Alpes occupent plus de 60 % de la superficie totale de la Suisse.

Une installation hybride solaire/éolien

C’est en août 2022 que le centre ArmaSuisse Immobilier a déposé sa demande de permis de construire pour la pose d’une éolienne associée à des modules solaires. Le lieu d’implantation choisi est un espace alpin sur le site de « La Stadera », dans le district de la Survelva, dans le canton des Grisons. Cette autorisation a été délivrée l’été dernier, explique le centre de compétences immobilières du DDPS. Les travaux d’aménagement de l’éolienne de test ont commencé en août 2023 avec la pose de panneaux photovoltaïques bifaciaux. Ils devraient y rester au moins jusqu’à l’automne de cette année.

La combinaison de ces deux technologies d’énergie renouvelable pourrait garantir la stabilité de l’approvisionnement en électricité tout au long de l’année. Il est bon de souligner que ce projet a été réalisé avec le soutien des partenaires suisses de l’économie et de la recherche. D’ici décembre 2025, le prototype devrait fournir des données suffisantes permettant de déterminer son efficacité et sa résistance aux conditions météorologiques des Alpes. En effet, ArmaSuisse Immobilier espère obtenir un rendement énergétique combiné d’environ 60 MWh par an. Si les résultats enregistrés lors du test sont concluants, l’agence pourra procéder à l’extension finale comprenant neuf installations hybrides au total.

Plusieurs projets pilotes

Avec ArmaSuisse Immobilier, cette start-up mène un autre projet pilote d’autoproduction d’énergie propre dans les Grisons. Le prototype de son système photovoltaïque durable se dresse en montagne, à 2 500 m d’altitude. Selon cette entreprise, celui-ci produit déjà de l’électricité depuis l’hiver 2022-2023. Il a la particularité d’être équipé de panneaux solaires bifaciaux, déployés sur deux bras horizontaux fixés à un mât. Ces bras solides et résistants sont fabriqués à partir de pales d’éoliennes usagées. Actuellement, l’entreprise analyse les données récoltées lors de la phase d’expérimentation de cette installation pilote.

Il est essentiel de noter que Turn2Sun est actuellement connue pour son concept breveté de réutilisation de pales d’éolienne usagées dans l’industrie solaire. Cette société offre donc une seconde vie à cette structure gigantesque, dotée de grandes propriétés de résistance. Ce choix serait moins coûteux et plus pratique que de construire de nouvelles structures métalliques pour accueillir les modules photovoltaïques. Les pales en matériaux composites finissent souvent brûlées dans des usines d’incinération ou des cimenteries. Avec ce concept, elles pourraient servir d’éléments de support aux panneaux solaires installés au-dessus d’un parking, d’un plan d’eau, d’une route ou encore d’un champ agricole. Plus d’informations : Turn2sun.com. Que pensez-vous de ce système solaire-éolien ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Plus de 900 000 abonné(e)s nous suivent sur les réseaux ! Pourquoi pas vous ? Abonnez-vous à notre Abonnez-vous à notre Newsletter ou suivez-nous sur Google News et sur WhatsApp pour ne manquer aucune invention et innovation !