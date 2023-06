Turn2Sun invente un générateur électrique hybride combinant une éolienne et des panneaux solaires

La combinaison de l’énergie solaire et de l’énergie éolienne, serait-elle LA solution pour produire une énergie propre et durable ? Pour en avoir le cœur net, une phase de test va débuter en Suisse dès le mois d’août prochain. En effet, avec des partenaires suisses de l’économie et de la recherche, Armasuisse Immobilier va tester des techniques permettant d’exploiter le vent et le soleil en milieu alpin pour la production locale de courant. L’installation de test combinera une petite éolienne avec des modules photovoltaïques bifaciaux et sera opérationnelle à l’automne 2024. Le projet a été autorisé dans le cadre de la procédure d’approbation des plans de construction militaires. L’éolienne sera installée à partir d’août 2023. Les modules photovoltaïques disposés autour de l’éolienne suivront jusqu’à l’automne 2024 et compléteront l’installation de test. Décryptage.

Quels avantages à combiner l’éolien et le solaire ?

La combinaison des sources d’énergie renouvelables éoliennes et solaires présente plusieurs avantages. Ces deux sources d’énergie se complètent mutuellement, permettant une production d’électricité plus stable et prévisible. Les éoliennes produisent généralement davantage d’énergie la nuit, lorsque l’énergie solaire est réduite et vice versa. En combinant les deux, on atténue les fluctuations de production. De plus, grâce à différentes sources d’énergie renouvelables, on réduit la dépendance à une seule technologie. Ce qui permet de mieux faire face aux variations de production et de diversifier le mix énergétique. Enfin, les énergies éolienne et solaire sont toutes deux respectueuses de l’environnement, sans émissions de gaz à effet de serre lors de la production d’électricité. En les combinant, on augmente la part d’électricité produite de manière durable et sans émissions.

Quel devrait être le rendement énergétique du projet suisse ?

D’ici à la fin de 2025, l’installation de test vise à collecter des données pour évaluer en détail l’efficacité de la production d’électricité et la résistance de cette nouvelle construction. On prévoit un rendement énergétique d’environ 60 MWh par an, ce qui équivaut à la consommation électrique d’environ 15 ménages suisses. Les données collectées seront analysées d’ici fin 2025 et serviront de base pour décider d’une éventuelle expansion finale comprenant neuf installations combinées petite éolienne/solaire sur le site. Situé dans la région de Surselva, le site de “La Stadera” offre des conditions idéales pour les tests en termes de vent, d’ensoleillement et d’infrastructure existante.

Pourquoi cette installation est-elle unique au monde ?

Depuis l’hiver 2022/23, un passionnant projet est en cours sur le site, réalisé en collaboration avec le fournisseur suisse de systèmes, Turn2Sun. Un prototype solaire a été installé avec succès et produit de l’électricité depuis lors. Ce prototype solaire se distingue par l’utilisation de modules photovoltaïques bifaciaux, montés sur deux bras horizontaux fixés autour d’un mât central. Ce qui rend cette installation véritablement innovante, c’est que les bras utilisés sont en réalité les pales de rotors provenant d’anciennes éoliennes. Ces pales recyclées ont été astucieusement réutilisées en tant qu’éléments de support résistants pour les modules photovoltaïques. Ce projet ambitieux vise à démontrer la faisabilité et l’efficacité de cette approche intégrée, qui permet une production d’électricité plus stable, une utilisation optimale des ressources, une meilleure utilisation de l’espace et une réduction significative des émissions de carbone. À terme, les données collectées par l’installation de test, d’ici fin 2025, serviront de point de départ pour évaluer la viabilité d’une éventuelle extension finale comprenant un total de neuf installations combinées petite éolienne/solaire sur le site.