Panneaux solaires : l’invention d’un refroidisseur passif qui augmente de 5 % la production d’électricité

Ce nouveau système d’hydrogels intelligents est conçu par l’entreprise A&B Smart Materials, fondée par Amaury van Trappen de Buggenoms et Benjamin White. Ces deux cofondateurs sont respectivement un ancien ingénieur thermicien de Rolls-Royce ainsi qu’un expert en nanotechnologie et en matériaux intelligents. Ils ont combiné leurs compétences afin de mettre au point cette technologie de refroidissement ingénieuse, qui a remporté le CleanTech Challenge 2023. Ils ont ainsi reçu un prix de 20 000 £ qui sera dédié au développement de cette solution. Dans cet article, découvrez plus d’explications sur cette invention et sur ce concours.

La technologie de refroidissement à base d’hydrogels intelligents, de quoi s’agit-il ?

Créée en décembre 2022, la start-up A&B Smart Materials est basée à Londres, au Royaume-Uni. Elle a développé un nouvel hydrogel intelligent, capable d’absorber l’eau atmosphérique la nuit et de la libérer par évaporation le jour. Ce nouveau matériau passif constitue le composant principal de cette solution de refroidissement destinée initialement aux panneaux solaires. Cette technologie révolutionnaire sert donc à réguler la température des cellules photovoltaïques pour les protéger du risque de surchauffe pendant les heures de fonctionnement. Cela représente un grand avantage, puisque les pertes d’énergie solaire seront limitées et la production d’électricité augmentera. Comparée aux solutions de refroidissement traditionnelles, celle-ci serait moins coûteuse. De plus, elle demande peu d’entretien. L’utilisation de cette solution d’hydrogels intelligents ne se limite pas à l’industrie de l’énergie solaire, selon ses inventeurs. Elle pourrait être employée dans plusieurs autres secteurs tels que l’électronique, le cosmétique, la production de batteries pour VE, la fabrication de vêtements spécialisés, etc.

Comment le CleanTech Challenge s’est déroulé ?

Les deux inventeurs, Amaury et Benjamin, ont attiré l’attention des membres du jury lorsqu’ils ont présenté leur technologie de gel de refroidissement. Ils ont eu le premier prix du concours qui s’élève à 20 000 £. Cette somme leur permettra de faire avancer leur projet pour se rapprocher de la phase de commercialisation. Lors d’une interview, ces innovateurs ont également parlé de leur expérience durant le concours. Ils ont surtout apprécié les rencontres avec d’autres innovateurs et des investisseurs potentiels qui partagent la même vision pour un avenir durable. Ils ont également abordé la présence d’un mentorat de qualité tout au long de la compétition. Ce qui leur a permis d’affiner leur présentation, tout en renforçant leurs connaissances sur les technologies propres.

À propos de ce concours international dédié aux technologies propres

Le CleanTech Challenge est une compétition mondiale de présentation d’entreprises. Il est conjointement organisé par l’University College London (UCL) et le London Business School (LBS), au Royaume-Uni. Il s’ouvre aux étudiants visionnaires du monde entier qui ont des idées ingénieuses en matière de technologies propres. L’édition 2023 a été soutenue par l’investisseur privé Gore Street Capital, l’association Lindsay-Fynn Trust et le London Evolutionary Research Network. Elle a été également parrainée par le London Business School’s Energy and Environment Club et le London Business School Institute of Entrepreneurship and Private Capital.

Lors de ce concours, les participants ont l’opportunité de développer leurs idées avec l’aide des mentors professionnels. Cette année, une centaine d’étudiants de 23 nationalités ont participé à cette compétition, ainsi qu’aux concours régionaux organisés par les délégations néerlandaise et belge. Les dix meilleures équipes ont été accueillies à la London Business School pour affiner leurs idées pendant deux jours. Ensuite, elles ont présenté leur projet aux investisseurs et aux entrepreneurs, en direct. Plus d’informations : London.edu