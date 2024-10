Soltec dévoile un nouveau tracker solaire pour les panneaux photovoltaïques à concentration

Soltec est une entreprise espagnole qui ambitionne de « créer un monde propre, durable et équitable basé sur une production efficace d’énergie photovoltaïque ». Dans cette optique, elle a décidé de s’associer avec l’institut Fraunhofer pour les systèmes énergétiques solaires dans le cadre d’un projet qui vise à améliorer l’efficacité énergétique des modules photovoltaïques à concentration. Si vous ne savez pas encore, ces derniers sont des panneaux solaires dotés de dispositifs optiques, notamment de lentilles, qui concentrent la lumière solaire sur les cellules photovoltaïques afin d’améliorer la production énergétique. La solution développée actuellement par le duo consiste en un tracker à deux axes pensé spécifiquement pour les infrastructures solaires à concentration.

S’adapter à l’évolution de la conception des panneaux solaires

En menant ce projet, Soltec veut s’assurer que ses offres à venir répondent aux exigences des futures générations de panneaux solaires à concentration qui fonctionnent avec une irradiation de près de mille soleils concentrés. D’après l’entreprise, il est nécessaire de mettre au point des systèmes de suivi solaire capables d’orienter les modules avec une très grande précision afin de mieux exploiter le rayonnement solaire pour la production d’électricité. Il faut savoir que Fraunhofer ISE a dévoilé dernièrement une technologie de concentration de pointe qui a permis à un prototype de cellule photovoltaïque d’atteindre un rendement de 36,5 %.

Plus d’énergie par m²

Cette performance atteinte par le panneau solaire à concentration de l’institut allemand est largement prometteuse d’autant plus que la technologie assurerait une meilleure productivité par rapport aux solutions les plus efficaces actuellement. Cela signifie qu’il est possible de produire plus d’énergie par m². « Notre technologie permet de réduire immédiatement la surface des modules de 30 % et de diviser le nombre de semiconducteurs par 1 300. Nous sommes convaincus qu’elle trouvera sa place sur le marché des centrales PV dans les pays où le soleil abonde », a déclaré Frank Dimroth, directeur du département PV et de la technologie à concentration du Fraunhofer ISE.

Réduire les coûts

Par ailleurs, Soltec promet une réduction des coûts ainsi qu’un fonctionnement ultra-précis du système dans son ensemble. « Le tracker solaire est indispensable pour la production d’électricité avec les modules à concentration. Notre nouveau dispositif vise à allier solidité structurelle, possibilité d’extensibilité, coûts compétitifs et capacité à coordonner des mouvements précis sur une large gamme de rotations », a-t-elle expliqué, rapporte notre source. Fait intéressant, la société espagnole annonce également une compatibilité avec la production d’hydrogène solaire et l’agrivoltaïsme pour son tracker. Plus d’infos : soltec.com. Connaissiez-vous le principe de ces trackers solaires ? Si vous en êtes équipés, quel est votre retour d’expérience ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .