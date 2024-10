À seulement 399 €, le tracker ECO-WORTHY fait grimper votre production solaire de 40 %

Les ventes de panneaux solaires sont en forte progression en France, comme dans de nombreux pays au monde, depuis qu’ils se démocratisent. J’entends par « démocratiser », le fait qu’ils se miniaturisent et se destinent désormais aux jardins ou aux balcons, par exemple. Le problème étant, que ces panneaux se posent à plat, au sol ou sur un toit, produisant donc uniquement à certaines heures de la journée. Pour maximiser la production d’électricité solaire, un autre produit séduit : le tracker solaire. Ce petit accessoire comme le modèle ECO-WORTHY, vendu 399,99 €* au lieu de 499,99 € en cochant le coupon de 100 €, séduit par sa facilité d’installation. Et, surtout, il permet d’améliorer la production d’électricité en transformant des panneaux solaires fixes, en des panneaux qui suivent la course du soleil. Mais, alors, comment installer le tracker pour qu’il soit le plus efficace possible ? Je vous explique tout.

Présentation du tracker solaire ECO-WORTHY

Ce tracker solaire est un support à deux axes, conçu pour optimiser l’efficacité des panneaux solaires en suivant automatiquement la course du soleil tout au long de la journée. Grâce à une rotation à 270°, il garantit une exposition maximale à la lumière du soleil depuis toutes les directions (nord, sud, est et ouest), augmentant ainsi la production d’énergie photovoltaïque de 40 % par rapport aux systèmes fixes. Construit en métal, il est robuste et résistant au vent, avec un capteur qui ajuste automatiquement l’angle des panneaux en cas de vents violents. Ce tracker est compatible avec différents types de panneaux solaires, et son installation est simple, que ce soit dans une cour, un champ ou sur un toit plat, nécessitant un espace au sol de 314,2 × 30,5 cm.

Quel est le meilleur emplacement pour votre tracker solaire ?

Vous imaginez bien que la position de votre tracker solaire est primordiale pour bénéficier des 40 % de production supplémentaires. En effet, plusieurs facteurs influent sur cette production, quelles que soient les conditions météorologiques. Par exemple, il est préférable de l’installer sur un terrain plat et dégagé, qui capte le soleil au maximum toute la journée. Par exemple, les collines, les montagnes ou les grandes structures proches peuvent créer des zones d’ombre qui réduiront la quantité de lumière solaire captée. Du côté de l’orientation, l’idéal est de positionner le tracker de manière que vos panneaux soient à l’horizontale lorsque le soleil est au Zénith. Ainsi, lorsque le tracker suivra la course du Soleil, il exploitera toujours un maximum de lumière et produira donc au maximum de ses capacités.

Attention aux interférences !

Le chiffre de 40 % de production en plus, est donné dans des conditions d’efficacité maximale. Néanmoins, il faudra aussi tenir compte de ce qui vous entoure. Par exemple, si vous disposez de grands arbres, de clôtures hautes, ou de maisons voisines proches, cela peut provoquer des zones d’ombre à certains moments de la journée. Des zones d’ombre qui, évidemment, amenuiseront votre production d’électricité solaire. Attention, même un petit obstacle, tel qu’un arbre ou un bâtiment, peut diminuer la production d’énergie.

Avant toute installation, il est important de vérifier que l’emplacement choisi bénéficie d’une exposition solaire totale tout au long de la journée, sans ombrage. Je vous rappelle le prix du tracker solaire ECO-WORTHY : 399,99 €* au lieu de 499,99 €. Pensez à cocher le coupon sur Amazon !

Et, vous ? Avez-vous déjà investi dans un tracker solaire ? Votre production a-t-elle augmentée ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

