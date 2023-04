L’invention d’un générateur électrique domestique qui combine éolienne, panneau solaire et stockage

L’énergie solaire à elle seule n’est pas suffisante afin d’atteindre l’objectif climatique de « net zéro carbone » d’ici à 2050. Par expérience, les entreprises exerçant dans ce secteur constatent que les usagers des panneaux solaires parviennent à réduire jusqu’à seulement 20 à 30 % leur dépendance au réseau. D’où l’intérêt de combiner la solution photovoltaïque à la technologie éolienne, ainsi qu’à une solution de stockage d’énergie efficace. C’est notamment le cas du micro-réseau de Hover Energy qui est capable de produire approximativement 80 à 100 % de l’électricité dont un bâtiment a besoin. Découvrez plus d’explications sur cette innovation ci-dessous.

Comment fonctionne ce micro-réseau ?

Ce système utilise les ressources éolienne et solaire pour fournir une quantité d’énergie élevée et sûre. Plus précisément, les turbines éoliennes sont installées le long des bords du toit d’un bâtiment exposé au vent. Grâce à leur conception aérodynamique améliorée, ces dispositifs procurent un rendement énergétique maximal 24 h/24. Les modules solaires photovoltaïques sont posés au centre du toit en évitant tout ombrage créé par les autres structures environnantes. La production d’électricité photovoltaïque peut ainsi couvrir les besoins du bâtiment pendant une grande partie de la journée.

Cette combinaison puissante réduit significativement les dépenses d’un bâtiment liées à l’énergie. Au cœur de ce micro-réseau, l’entreprise met en place son logiciel Integrated Energy Management System (IEMS), qui convertit l’énergie éolienne (CA) et l’énergie solaire (CC) en un seul flux de courant alternatif triphasé de 480 V. Ce système intégré est directement relié au système de gestion électrique du bâtiment. Le surplus de production est ensuite stocké dans des batteries qui constitueront un dispositif d’alimentation de secours. D’après Hover, il a été testé et prouvé que ce micro-réseau peut couvrir l’intégralité des besoins énergétiques de la plupart des bâtiments.

Quels sont les atouts de ce système combiné ?

La conception de ce petit réseau d’autoproduction électrique génère un effet multiplicateur rehaussant l’efficacité de chaque unité qui le compose. Selon Chris Griffin, président-directeur de cette société, plusieurs années de recherche, de développement et de tests ont abouti à cette technologie à haute efficacité. L’entreprise détient aujourd’hui 22 brevets américains et internationaux, délivrés ou autorisés pour ce nouveau système (éolien + solaire + stockage).

Ce dernier s’inscrit dans une démarche de développement durable. Ses coûts d’acquisition et d’installation sont moins élevés que ceux des systèmes traditionnels. De plus, lors de son fonctionnement, les turbines éoliennes tournent avec un faible niveau de bruit et de vibration. Un autre avantage de ce micro-réseau est qu’il peut être configuré de façon flexible. En effet, il est possible de personnaliser chaque installation selon les objectifs du client, le niveau d’ensoleillement et la vitesse du vent à l’emplacement prévu.

Quelles sont les applications possibles ?

Actuellement, Hover Energy commercialise et installe son micro-réseau éolien breveté aux États-Unis, au Canada et sur les îles des Caraïbes. En effet, ce système peut être intégré dans un environnement bâti en zone urbaine. Il convient aussi bien aux constructions neuves qu’aux bâtiments résidentiels anciens (immeubles collectifs ou maisons individuelles). C’est également une solution idéale pour les communautés insulaires qui sont souvent contraintes d’importer des matières premières coûteuses pour produire de l’énergie. De plus, elle présente une meilleure résilience aux conditions météorologiques extrêmes, notamment les ouragans. Cela fut démontré lorsqu’une installation d’essai sur le toit du bâtiment de Jabil Circuit, à St. Petersburg, en Floride, a résisté à l’ouragan Ian en 2022 (avec des rafales de 105 mph). Cette innovation peut par ailleurs s’adapter aux exigences des entreprises et des organisations. Plus d’informations : hoverenergy.com