Cette entreprise veut utiliser la gravité pour stocker et produire de l’énergie renouvelable

C’est dans la commune d’Arbedo-Castione, dans le sud de la Suisse, que la startup américaine Energy Vault a installé sa tour. Pour la petite présentation, l’entreprise est spécialisée dans la recherche de solutions pour le stockage des énergies renouvelables. Cette fois, à travers cette installation complexe se trouvant dans les Alpes suisses, ses ingénieurs expérimentent un système qui permettrait de produire de l’électricité à partir de la gravité. La tour comprend plusieurs blocs suspendus pesant chacun 35 tonnes.

Un concept ingénieux

Lorsque la demande sur le réseau électrique suisse est faible, le système se sert du surplus d’énergie pour soulever les briques. Le cas échéant, les briques sont relâchées et grâce à l’énergie cinétique qui en découle, l’installation produit de l’électricité qui peut être injectée directement au réseau. C’est un peu comme les anciens systèmes de retenue d’eau qui utilisent deux réservoirs, l’un en contrebas et l’autre en hauteur. Lorsque la demande en électricité est faible, l’eau est pompée par une turbine du bassin inférieur vers la citerne supérieure. Durant les périodes de pointe, elle est relâchée à travers la turbine, ce qui génère de l’électricité. Energy Vault a juste remplacé l’eau par des blocs composites.

Une solution qui pourrait remplacer les barrages et les batteries

La construction d’un barrage hydroélectrique aura toujours des répercussions sur l’environnement; idem pour la fabrication des batteries lithium-ion. En effet, l’extraction du nickel et du lithium dans le sous-sol n’est pas une démarche entièrement écologique… La tour d’Arbedo-Castione offre donc une alternative pour produire de l’électricité sans trop nuire à la planète. Toutefois, à ce stade, il s’agit encore d’un prototype.

Energy Vault Resiliency Centers

Après la grue, Energy Vault planche sur un ensemble de bâtiments modulaires de 20 étages baptisé « Energy Vault Resiliency Centers » pour s’adapter aux normes de construction internationales. Les structures mesureront environ 100 m de haut et comporteront des blocs fabriqués à partir de terre et de déchets recyclés. À l’intérieur des bâtiments, un système de charriots transportera, vers le haut ou vers le bas, les briques composites. Une intelligence artificielle contrôlera le fonctionnement de l’ensemble pour déterminer les périodes propices pour soulever ou relâcher les briques. Grâce à ce projet, Energy Vault a doublé sa côte de popularité: après son entrée à la bourse de New York en février dernier, l’entreprise a collecté près de 230 millions de dollars. Fait intéressant, le conseil consultatif stratégique de la société compte parmi ses membres un célèbre acteur, à savoir Leonardo Di Caprio. Plus d’infos : energyvault.com