Tesla et Our Next Energy (ONE) dévoilent une batterie de1200 kilomètres d’autonomie, en une seule charge !

La dernière édition du CES de Las Vegas qui s’est tenue au début du mois de janvier a révélé son lot de surprises. Chaque année, ce salon est l’occasion pour les entreprises et start-up de présenter leurs dernières innovations technologiques. Et ce salon n’est évidemment pas réservé aux petites entreprises… Cette année, l’une des surprises de l’édition nous vient de Tesla, qui après Mercedes, BMW ou Sony présentait sa dernière innovation.

Si l’on en croit la présentation, Tesla proposera bientôt une batterie de voiture capable de réaliser 1200 km en une seule charge. Le principal problème des voitures électrique est l’autonomie limitée… Avec cette batterie, les modèles d’Elon Musk devraient donc se mesurer aux moteurs à combustion capables des mêmes performances pour certains. Présentation.

L’automobile au centre du CES 2022

Dans ce salon, les innovations sont nombreuses et très éclectiques… On peut aussi bien trouver un masque anti-covid (2022) qu’une console XBOX (2001) ou encore le magnétoscope (1970) … Cette année, ce sont les constructeurs automobiles qui se sont démenés pour proposer leurs dernières innovations. Ainsi parmi les modèles innovants présentés, on retrouve la BMW iX Flow Concept (2022), la Cadillac InnerSpace Autonomous Concept ou encore le Chrysler Airflow Concept. Du côté de Tesla, c’est donc une batterie ultra performante qui fait son entrée. Par l’intermédiaire de la marque Our Next Energy (ONE) les batteries Tesla font couler beaucoup d’encre ! Avec 1200 kilomètres d’autonomie annoncés, cette batterie fait mieux que la Vision EQXX de Mercedes-Benz présentée quelques jours plus tôt et annonçant 1000 kilomètres d’autonomie !

1500 kilomètres, le prochain objectif ?

Le concept présenté par Mercedes-Benz était déjà un exploit, mais c’était sans compter sur l’annonce de Tesla et ONE. Quelques jours seulement après la présentation du constructeur allemand, les Américains présentaient leur projet, encore plus sidérant ! L’équipe de Tesla s’est rendue au CES de Las Vegas au volant d’une Model S Plaid qui embarquait la toute nouvelle batterie de 203.7 kWh de chez Our Next Energy. Surprise totale et annonce fracassante, mais nous avons l’habitude de ce genre d’annonces avec Musk ! Dans une vidéo de présentation, la voiture Tesla montre sa capacité à parcourir 1200 kilomètres d’une seule traite… Un autre test réalisé sur banc d’essai explique que les 1400 kilomètres ont été franchis.

La composition de cette nouvelle batterie ?

Selon les informations divulguées par les équipes présentes, cette batterie serait composée d’un mélange de cathodes en Cobalt-Nickel-Manganèse et d’une anode en graphite. Et ce sont ces éléments qui permettront aux futures Tesla de franchir allègrement la barre fatidique des 1000 kilomètres… Le temps de recharge sera, quant à lui, considérablement réduit. Un point sur lequel les ingénieurs devront encore travailler, car le temps de recharge est encore long… Mais c’est finalement assez logique pour une telle autonomie. L’avenir nous dira si l’innovation 2022 deviendra la « norme » pour les futurs modèles d’Elon Musk !