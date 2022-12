« Elle supporte jusqu’à 5 tonnes », l’invention d’une dalle solaire innovante qui s’intègre directement dans le sol

Cela fait des années que l’entreprise Solar Earth intègre des dispositifs solaires dans les routes, les trottoirs, les terrasses ou d’autres surfaces. Les panneaux solaires inventés par l’entreprise ont la particularité d’être faciles à installer sur le pavage déjà existant. Ils peuvent venir compléter les solutions de construction en béton préfabriqué ou en polymère. Il s’agit d’une innovation durable, évolutive et résistante qui peut générer de l’énergie renouvelable pour alimenter une maison individuelle ou des infrastructures environnantes.

Des panneaux solaires sécurisés

Les dispositifs solaires de Solar Earth ont un cycle de vie de 15 ans. Cela peut être attribué au fait que le système électronique et le câblage sont maintenus cachés et couverts pour protéger les panneaux du vandalisme et des éventuels dommages. Selon les informations disponibles sur le site de l’entreprise, les panneaux s’entretiennent facilement et ne nécessitent aucune expertise particulière. De plus, cette invention offre de nombreux avantages pour autant de domaines d’application.

Ce système permet, par exemple, d’installer des panneaux solaires directement sur une piste cyclable, un trottoir ou l’allée d’une maison quand leur positionnement sur le toit est impossible. Les panneaux solaires de Solar Earth sont également extensibles, ce qui leur permet de répondre aux différents besoins en termes de charge. Selon le cas, le système peut être connecté en série ou en parallèle.

Capacités et résistance

Pour 10 km de trottoir avec une largeur de 1,2 m, on peut obtenir une énergie de 1,5 MW. Cela correspond à 128 kW pour 1 km de trottoir, soit 130 Wp par m². Ce système peut remplacer les alimentations de secours pour le cas des micro-réseaux ainsi que des contrôles de la circulation. Même si le matériel est intégré au sol, il est robuste, sûr et antidérapant, affirme l’entreprise. Il résiste aux intempéries et supporte potentiellement une charge allant jusqu’à cinq tonnes. Ainsi, les vélos, les piétons, les voitures et même les camions peuvent emprunter les voies équipées de panneaux solaires Solar Earth.

“Il s’agit d’un panneau solaire durci révolutionnaire dont les applications incluent l’intégration dans les trottoirs, les sentiers, les pistes cyclables, les allées et les parkings. Il supporte les piétons, les vélos et une circulation automobile modérée tout en produisant de l’énergie. Les panneaux Solar Earth adaptent les espaces urbains pour fournir une énergie propre et résiliente.” e xplique Solar Earth sur son site officiel.

Des solutions innovantes clés en main

Depuis 2015, Solar Earth procure des solutions de production d’énergie photovoltaïque intégrées au sol. Ce sont des solutions clés en main allant de la conception du système à l’installation, en passant par la gestion du projet et l’approvisionnement en matériel. Avec le passage actuel vers les énergies renouvelables, cette solution innovante constitue un excellent moyen de générer de l’énergie propre et renouvelable pour recharger les véhicules électriques.

Elle peut aussi se substituer aux combustibles fossiles utilisés à la maison, notamment ceux utilisés pour le chauffage, l’eau chaude ou encore la lessive. Intégrés au pavage sur le tarmac des routes existantes, les dispositifs fournissent de l’énergie solaire aux lampadaires et aux feux de circulation sans empiéter sur les zones utiles comme les zones agricoles. Ils sont fixés au sol et s’intègrent parfaitement au paysage. Plus d’informations : solarearth.ca