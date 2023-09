Suisse : la première piste cyclable bardée de panneaux solaires produira 200 000 kWh par an d’électricité

Il nous est désormais impossible de nous voiler la face et de nous dire que le dérèglement climatique n’est pas en marche. Hausse des températures, montée des eaux et pollution atmosphérique sont au cœur de tous les débats. L’utilisation massive des énergies fossiles devient aussi un enjeu majeur de la lutte contre le réchauffement climatique. Et c’est presque naturellement que de nombreux pays se tournent vers l’énergie solaire, les éoliennes ou les hydroliennes. Utiliser les éléments naturels pour produire de l’électricité propre, tel est aussi le souhait d’un pays comme la Suisse et plus particulièrement de la ville de Genève, qui vient d’inaugurer Solar Horizon, la première piste cyclable solaire. Découverte.

Pourquoi rendre une piste cyclable solaire ?

L’idée vient de l’État de Genève et du SIG, « établissement public du canton de Genève, chargé notamment de la distribution de l’eau potable, du gaz, de l’électricité et de la chaleur à distance ». La piste cyclable existe déjà sur la route cantonale de Satigny et l’idée, pour la ville de Genève, est d’exploiter la moindre surface pour la rendre productrice d’électricité. Allier la production d’énergie verte et les mobilités douces est un souhait de la ville, afin de tendre de plus en plus vers une indépendance énergétique. Ce sera spécifiquement le cas, pour l’éclairage urbain, par exemple. En 2021, le SIG a lancé un concours d’architecture visant à concrétiser un prototype de couverture solaire photovoltaïque pour une piste cyclable dans le canton de Genève, pour parvenir à ce résultat en juin dernier.

Quelles seront les performances de Solar Horizon ?

Cette installation révolutionnaire s’étend sur plus de 200 m de piste cyclable, avec une toiture au design innovant équipée d’une centrale solaire photovoltaïque. Grâce à une surface de plus de 860 m2 de panneaux solaires, elle générera environ 200 000 kWh d’électricité chaque année, soit l’équivalent de la consommation annuelle d’électricité de 65 ménages. Ce projet pionnier de couverture solaire pour les pistes cyclables est une première en Suisse. Il contribue à augmenter la production d’énergie renouvelable locale tout en encourageant les modes de déplacement respectueux de l’environnement.

De quoi se compose-t-elle ?

Solar Horizon se compose de 468 panneaux solaires bifaciaux, translucides et étanches. Ils ont donc la capacité de produire sur deux faces et ainsi de profiter de la meilleure exposition au soleil toute la journée. Quant à l’électricité produite, elle est directement réinjectée dans le réseau de la ville et utilisée par les habitants. Ce projet pilote a été concrétisé par le bureau d’architecte Colucci & Colucci qui a remporté le concours lancé par le SIG à travers leur projet. Et pour respecter parfaitement l’enjeu écologique que représente une telle construction, il faut savoir que Solar Horizon a été fabriquée sur des fondations en béton recyclé et que le bois utilisé provient de forêts locales.

Quant au coût du projet, il est de 1,5 million de francs suisses, soit 1 549 963 €. Au regard du succès rencontré auprès des habitants et du résultat obtenu, d’autres pistes cyclables devraient bientôt être recouvertes par cette structure, amenant la ville vers une transition énergétique plus rapide. En Allemagne, une autre piste cyclable recouverte de 300 m de panneaux solaires a été également dévoilée, il y a quelques mois, étant une première dans le pays. Plus d’informations : sig-ge.ch

