Remplir sa piscine avec de l’eau de pluie c’est possible, mais sous certaines conditions

La météo de ce mois d’avril serait plutôt celle d’un mois d’octobre, du moins en Île-de-France, où je réside. Le dicton « avril ne te découvre pas d’un fil » se vérifie et je suis plus plaid et pilou que t-shirt et crème solaire ! Franchement, je peux vous assurer que remplir notre piscine est actuellement loin de mes préoccupations, j’opterai plutôt pour une petite flambée dans le poêle à bois ! Il n’empêche que la question du remplissage de la piscine se posera bientôt, osons l’espérer. Et, je me suis demandé si je pourrai, cette année, au lieu d’utiliser l’eau potable, qui sera inévitablement facturée, utiliser de l’eau de pluie ? Si vous aussi, vous vous interrogez sur la question, je vais tenter d’y répondre.

Une économie substantielle

La réponse est oui, évidemment, vous avez le droit de remplir votre piscine avec de l’eau de pluie. C’est une excellente idée pour économiser de l’eau potable, et éviter la facturation de milliers de litres d’eau. De plus, c’est aussi utiliser une ressource naturelle, et, par conséquent, préserver la « ressource en eau » qui se raréfie. Néanmoins, il existe quelques précautions à prendre pour utiliser l’eau de pluie en remplissage de piscine.

Plusieurs précautions à prendre

L’eau de pluie, lorsqu’elle tombe du ciel et avant qu’elle entre en contact avec notre air pollué, est pure. Mais, avant de tomber dans votre récupérateur d’eau de pluie, elle traverse la pollution aérienne, puis éventuellement celle de votre toit, avant d’arriver dans votre système de récupération. Avant de remplir votre piscine avec cette eau de pluie, vous devrez donc vous assurer que celle-ci soit propre et saine. Pour ce faire, il faudra investir dans des kits testeurs afin de vérifier le pH de l’eau, son acidité et la présence de virus et de bactéries éventuels. Pour ne prendre aucun risque, il est conseillé d’effectuer un traitement de cette eau avant de la verser dans votre piscine. De plus, votre piscine devra être équipée de filtres dans le but de l’épurer à l’intérieur de cette dernière.

Bâche ou pas bâche ?

Pourquoi se fatiguer à récupérer l’eau de pluie pour remplir sa piscine ? En laissant la piscine ouverte, elle se remplirait naturellement, mais tout va dépendre de l’intensité des pluies. Effectivement, si la pluie est fine et légère, il est tout à fait possible de laisser la piscine à ciel ouvert. En revanche, en cas de fortes pluies ou d’averses orageuses, il vaut mieux sortir de l’eau et recouvrir sa piscine d’une bâche. Et, ce pour deux raisons. La première étant qu’une pluie torrentielle peut apporter un phénomène orageux, et donc la foudre… Vous devriez savoir, normalement, que la foudre et l’eau ne sont pas compatibles ! Ne vous baignez pas pendant un orage, cela pourrait vous conduire à la morgue !

La seconde raison, moins dramatique, mais aussi importante, étant que les pluies fortes sont généralement plus polluées que les pluies fines. Vous pourriez donc contaminer votre piscine avec des débris de feuilles mortes, des boues, ou d’autres débris. La conséquence ? La formation d’algues vertes dans l’eau de votre piscine et le vidage qui s’ensuivra. Ces conseils vous ont-ils été utiles ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. De plus, vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .