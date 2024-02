Quelles solutions pour économiser de l’eau efficacement à la maison et au jardin ?

Nous abordons souvent le sujet de l’économie d’eau lorsqu’il fait chaud, et que cette dernière commence à manquer. Et, pourtant, c’est bien tout au long de l’année que nous devons préserver cette ressource qui se raréfie ! Cette année, il aura fallu aux habitants du Var, attendre le 15 décembre pour voir levées les restrictions d’eau. La sécheresse, que le ministère de l’Écologie définit comme « un épisode de manque d’eau plus ou moins long, mais suffisant pour que les sols et la flore soient affectés », est présentement terminée. Certaines régions ont reçu beaucoup de pluie ces derniers mois, mais pas toutes ! Et, les pluies tombées seront-elles suffisantes pour éviter une nouvelle sécheresse en 2024 ? Nous n’en sommes pas certains, alors voici comment économiser de l’eau toute l’année. Décryptage.

Les solutions pour économiser de l’eau en général

Nous consommons, chacun, approximativement 150 litres d’eau potable par jour, soit 54 m³ par habitant par an selon le site notre-environnement.gouv.fr. Nous avons donc, tous une responsabilité envers les pénuries d’eau qui se réitèrent chaque année, et s’intensifient. Pour commencer, et dans toute la maison, voici les éléments à vérifier ou sur lesquels vous pouvez aisément agir :

Vérifier et changer les joints des robinets et des arrivées d’eau.

Ne JAMAIS laisser couler l’eau lorsque l’on se lave les dents.

Installer des mousseurs de robinet qui diviseront votre consommation de chaque point d’eau par deux.

Ces trois petits gestes sont à réaliser une fois par an, pour les joints, et au quotidien pour le fait de ne pas faire couler de l’eau inutilement.

Les solutions pour économiser de l’eau au jardin

Au jardin, les économies d’eau peuvent être phénoménales grâce à quelques accessoires. La première des choses à faire serait d’installer un récupérateur d’eau de pluie : vous vous assurez une réserve de 150 à 300 litres, pour arroser vos fleurs, votre potager, ou effectuer quelques travaux. L’eau de pluie fonctionne parfaitement en la mélangeant à du plâtre, du ciment ou de la colle ! Si vous n’avez pas la place d’installer un récupérateur d’eau, vous pouvez positionner quelques pots de fleurs, qui feront office de réserves. Enfin, lorsque vous arrosez, privilégiez un arrosage en fin de soirée, pour éviter l’évaporation de l’eau fraîchement distribuée à vos plantes.

Les solutions pour économiser de l’eau dans la salle de bains

La salle de bain et les toilettes sont des gouffres quant à l’utilisation d’une eau potable ! Vous pouvez commencer par récupérer l’eau froide qui coule avant l’arrivée de l’eau chaude de votre douche, dans un seau. Elle servira à arroser votre jardin, à abreuver vos animaux domestiques, ou à rincer vos prochains légumes. Dans les toilettes, glissez une brique à l’intérieur du réservoir de la chasse d’eau, vous consommerez beaucoup moins d’eau puisque le volume sera réduit par celui de la brique.

Vous pouvez aussi changer votre chasse d’eau par un modèle à double débit : un pour la petite commission (3 l) et un pour la grosse commission (6 l) ou un WC avec lavabo intégré ! Quant au lave-linge, ne le démarrez jamais à moitié plein, mais rempli en laissant uniquement l’espace d’une main entre le linge et le haut du tambour. Utilisez enfin la « touche éco » qui n’est pas seulement une décoration, mais bel et bien, un moyen d’économiser de l’eau, et de l’électricité. Et, bien sûr, on privilégie la douche au bain qui doit rester un moment de détente exceptionnel, mais pas une habitude quotidienne.

Les solutions pour économiser de l’eau dans la cuisine

Dans la cuisine, vous ferez subir le « même sort » au lave-vaisselle, en le remplissant davantage. Une partie de Tétris quotidien pour tout ranger, n'a jamais tué personne. Eh bien sûr, lui aussi dispose d'une touche éco qu'il faut donc utiliser à chaque lavage. Pour le rinçage des légumes, ne laissez pas couler de l'eau, mais utilisez une bassine que vous remplirez à moitié seulement. L'eau de rinçage ira d'ailleurs arroser vos plantes vertes, elles ne s'en porteront pas plus mal. Et, si vous consommez l'eau du robinet, ayez toujours une carafe ou une bouteille de verre, prête à servir, plutôt que de laisser l'eau couler plusieurs minutes pour qu'elle soit fraîche ! Appliquez-vous déjà tous ces conseils ? En connaissez-vous d'autres qui pourraient être utiles à tous ?