Pourquoi mettre une boule de papier aluminium dans le lave-vaisselle ?

Nous sommes environ 55.2 % de foyers français équipés d’un lave-vaisselle (contre 45 % en 2001) selon le site Planetoscope. Cela représente 1,5 million de lave-vaisselles vendus chaque année. Et, honnêtement, lorsque l’on possède ce type d’appareil, il est difficile de s’en passer. De plus, ils sont bien plus économiques en eau et en électricité qu’un lavage de la vaisselle à la main, nous y reviendrons. Certains lave-vaisselles moins performants, ou en fin de vie, peuvent cependant donner quelques signes désagréables, comme des couverts ternes, alors que nous les préférons brillants. Découvrez comment conserver le brillant de vos couverts et quelques astuces à appliquer à votre lave-vaisselle pour l’utiliser de manière optimale.

Comment faire pour conserver le brillant des couverts ?

Vous avez beau remplir le réservoir de liquide de rinçage, celui du sel régénérant et utiliser des pastilles de grande marque, vos couverts font grise mine. Pour les rendre brillants, comme au premier jour, l’astuce consiste à glisser une boule de papier d’aluminium dans le bac à couverts. Le papier aluminium, ce n’est pas très écologique, ni réellement recyclable, mais nous en avons tous un rouleau chez nous, car il est quand même hyper pratique ! Faites donc une boule de papier d’aluminium, glissez là dans le bac à couverts, et laissez la magie opérer.

Pourquoi le papier d’aluminium peut-il faire briller vos couverts ?

Votre boule d’aluminium devra être de la taille d’une balle de golf, mais uniquement froissée, pas compressée comme vous pourriez le faire pour un jouet pour votre chat ! Une réaction chimique va se produire entre l’aluminium, l’eau chaude, et les tablettes, pour que vos couverts étincèlent ! De plus, la boule va éviter que vos couverts ne rouillent, car les particules vont être récupérées dans les plis de la boule. Il vous suffira de la changer de temps à autre lorsqu’elle deviendra plus flasque et que l’aluminium aura livré tous ses pouvoirs.

Pourquoi le lave-vaisselle est-il plus économique qu’un lavage à la main ?

Certains pensent, à tort, que le lave-vaisselle est énergivore et gros consommateur d’eau : que nenni, c’est une idée reçue qui était peut-être fondée à l’invention du lave-vaisselle, en 1886 par Joséphine Cochrane. Aujourd’hui, les lave-vaisselle modernes sont conçus pour utiliser la quantité d’eau nécessaire à un lavage efficace. Comparativement, le lavage à la main implique souvent une utilisation excessive d’eau, car il est difficile de mesurer et de contrôler la quantité d’eau utilisée. De plus, ils sont aussi conçus pour être écoénergétiques. Ils utilisent des technologies avancées, telles que des systèmes de chauffage efficaces, des capteurs pour détecter le niveau de saleté, et des programmes de lavage optimisés. Cela permet une utilisation plus efficace de l’énergie par rapport au lavage manuel. Quoi qu’il en soit, le lave-vaisselle vous fera gagner du temps, et de l’argent, c’est indéniable.

Comment utiliser correctement votre lave-vaisselle ?

Le lave-vaisselle est entouré de nombreuses idées reçues auxquelles il est temps de tordre le cou :

Non, on ne rince pas la vaisselle avant de l’installer dans le lave-vaisselle ! C’est contre-productif, l’appareil est fait pour laver de la vaisselle sale , pas de la vaisselle propre ! Débarrassez juste vos assiettes des résidus alimentaires via le Bokashi, par exemple !

, pas de la vaisselle propre ! Débarrassez juste vos assiettes des résidus alimentaires via le Bokashi, par exemple ! Non, la vaisselle n’est pas plus propre si le lave-vaisselle n’est pas rempli à fond ! Au contraire ! Comblez les moindres recoins disponibles, en engageant chaque jour, une partie de Tetris pour tout caser. Veillez simplement à ce que les tourniquets des deux paniers ne soient pas bloqués par un ustensile quelconque !

Quant au sens des couverts, nous optons pour le manche au fond du panier, mais ce sens est très controversé, et nous ne vous aiderons pas à choisir ! Connaissiez-vous cette astuce de la boule de papier aluminium ? Vous l'avez testée ?